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791
56 минут назад
8

«Зимой мы замерзнем»: липчане заметили странные ремонты от «Квадры»

При реконструкциях теплосетей подрядчики ресурсной компании меняют трубы большого диаметра на трубы меньшего сечения.

Житель дома по улице Терешковой, 42 Дмитрий Евсюков прислал GOROD48 фотографии новых труб, которые взамен старых у его дома укладывает подрядчик «Квадры». Сечение этих труб меньше тех, которые меняют. Дмитрий считает из-за такого решения, его соседи по 12-этажной свечки и жильцы пятиподъездной девятиэтажки на Циолковского, 40 будут замерзать зимой.

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— Достаточно школьных знаний по физике и по математике, чтобы это понять, — говорит Дмитрий, программист по роду деятельности.

«В настоящее время «Квадра» выполняет замену участка теплотрассы длиной 800-1000 метров по адресу Липецк, ул. Циолковского 40. Эта трасса обеспечивает теплом два дома: Терешковой, 42 и Циолковского, 40. Трубы меняют с понижением диаметра. Исходный диаметр 200 мм, новые трубы имеют диаметр 150 мм. Новое сечение труб составляет 0.56 от старого, снижение в два раза. В результате зимой обоим домам не будет хватать тепла, понизится качество жизни граждан Липецка. Прошу принять меры, проложить трассу трубами диаметром 200 мм», — такое сообщение Дмитрий отправил на сайт губернатора.

— В соцсетях я нашел сообщения жителей улицы Ульяны Громовой, где меняют трубы по такой же схеме. Они пишут, что когда спросили у сварщиков, почему те используют трубы меньшего диаметра, им ответили — труб нужного диаметра нет. Возможно, это вызвано желанием «Квадры» сэкономить на ремонтах, так как чем меньше диаметр трубы, тем она дешевле, — говорит Дмитрий Евсюков.

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Мы переправили обращение Дмитрия на сайт «Развиваем Липецкую область вместе» в пресс-службу липецкого филиала «Квадры», и нам не пообещали быстрого комментария.

Департамент ЖКХ мэрии Липецка от комментариев воздержался.

Мы обратились к профессиональному теплотехнику Максиму Пустовалову, тому самому, который восемь лет назад обвинял «Квадру» с трибуны горсовета в разрушении системы теплоснабжения города и превышении счетов за услуги, вдвое от реально потраченных гигокалорий. Сейчас Максим Пустовалов работает заместителем руководителя Госжилинспекции Липецкой области. Официальный комментарий от своего ведомства он дать отказался, но как теплотехник нас все же проконсультировал.

Из его объяснений следует, что изменение диаметров труб теплосетей возможно только при наличии надлежащим образом согласованных изменений проектной документации теплосети.

— Естественно, что любые изменения диаметров трубопроводов должны быть обоснованными и подтверждаться гидравлическими и тепловым расчётами. Уменьшение диаметров трубопроводов возможно, если уменьшилась фактически присоединяемая к теплосети тепловая нагрузка и присоединение новых потребителей не планируется, а также, если увеличилась расчетная температура теплоносителя в подающем трубопроводе теплосети в результате повышения температуры теплоносителя от теплоисточника. В противном случае, при уменьшении диаметра труб значительно увеличится «сопротивление сети» и, соответственно, в разы возрастут линейные потери давления теплоносителя на таких участках. Это, в свою очередь, может привести уменьшению напора теплоносителя на вводе в многоквартирный дом, давления не будет хватать для того, что бы обеспечить работу систем теплоснабжения потребителей в проектном режиме в морозы. Особенно это касается домов, находящихся на значительном удалении от магистральной теплосети. В таком случае это приведет к недотопу помещений, перебоям в работе систем горячего водоснабжения, особенно на верхних этажах многоэтажек.
теплоснабжение
ЖКХ
«Квадра»
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Комментарии (8)

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Как гость
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65+
13 минут назад
Наши родители жили и в холоде и в голоде , некоторые дожили до 100 лет вот и нам таким образом хотят увеличить продолжительность жизни !
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Дед Митяй
15 минут назад
Ни одно дело за последние 20 лет не сделали качественно, начиная от производства продуктов, заканчивая строительством. Везде хотят урвать, сэкономить, положить в свой карман, уменьшить, отрезать, разбавить, заменить. Все "на благо народа"
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:-)
15 минут назад
Для начала нужно выяснить, сохранился ли проект, трубы не вчера укладывались:-)
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65+
16 минут назад
Это ещё полбеды они их не обрабатывают от коррозии ! Сколько такие трубы простоят ? Наверное выгодно каждый год копать в одном и том- же месте , как с ремонтом дорог главное освоить бюджет а там хоть трава не рости . Нет хозяина и нет контроля .
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Гостья1
25 минут назад
А по проекту какие трубы должны быть уложены в теплотрассах? Меньший размер был согласован с властями города или Квадра самостоятельно ,без расчетов специалистов по теплоснабжению города действует? А кто будет отвечать,когда домам не будет хватать тепла в морозы и кто будет отвечать за пониженное давление или низкую температуру теплоносителя. Квадра,согласно заявлениям ОТВЕЧАЕТ ДО ВНЕШНЕЙ СТЕНЫ ДОМА!!!?? Пустовало в грамотный теплотехник и к его мнению необходимо прислушаться властям области,!
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:-)
31 минуту назад
Остаётся надеяться, что даже у "Квадры" кто-то будет проверять качество произведённых работ и обратит внимание на несоответствие требованиям проектной документации.
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Так как есть
31 минуту назад
Задумка квадры понятна: трубы и тепло в два раза меньше, общедомовой счётчик тепла почему-то не работает ни в одном доме. Расчет по нормативу! Половину денег за тепло можно ложить в карман!!! Гениально ! Куда смотрит прокуратура и следственный комитет ?
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Ах
53 минуты назад
Экономика должна быть экономной. Закаливание тоже нужно.
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