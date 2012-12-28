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Общество
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сегодня, 17:37
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Единственный известный кандидат на пост мэра Липецка сдал документы в конкурсную комиссию
Прием документов заканчивается завтра в 16:00.
Сколько претендентов на должность мэра уже подали документы в комиссию, неясно. 31 мая пресс-служба горсовета сообщала о двух кандидатах.
Прием документов от кандидатов на пост главы администрации Липецка заканчивается 6 июня в 16:00. На следующий день, 7 июня, конкурсная комиссия должна утвердить список кандидатов, допущенных к участию в следующем этапе выборов мэра — защите стратегий развития Липецка. Этот этап назначен на 14 июня. Затем депутаты городского Совета выберут мэра из двух кандидатов одобренных комиссией.
В конкурсную комиссию входят первый вице-губернатор области Александр Рябченко, вице-губернаторы Ольга Белоглазова, Роман Петрухин, Вячеслав Щеглеватых, Юлия Котлярова, заместитель регионального управления внутренней политики Марина Кувалдина, спикер горсовета Евгения Фрай, первый вице-спикер Борис Понаморев, депутаты Андрей Выжанов и Станислав Каменецкий, Почетный гражданин Липецка Борис Бондарев, член Общественного совета при спикере горсовета Станислав Савельев. Возглавляет комиссию Александр Рябченко.
Полномочия действующего главы Липецка Евгении Уваркиной заканчиваются 25 июня. Она в выборах участвовать не будет и уже заявила, что приняла предложение губернатора о переходе в правительство области. В кулуарах горсовета основным претендентом на пост мэра называют главу Лебедянского района Романа Ченцова.
Фото: Telegram-канал КПРФ. Быковских
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