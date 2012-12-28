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6 минут назад

«Как жить в такой среде? Кто-то обогащается, а кто-то в окно не может посмотреть?»

В Липецком горсовете попытались разобраться, когда и кто восстановит дорогу и лестницу на улице Володарского.

Не всякий даже коренной житель Липецка знает, где находится улица Володарского. А она спряталась в логу на Диком — это место с крепостью Сокольск упоминаются еще в летописях начала XVII века при первом царе из династии Романовых — Михаиле Федоровиче. Но как была Дикинская слобода деревней в центре города, так и осталась. И улица Володарского — тому пример.

Улица круто уходит вниз от Индустриальной и заканчивается у гаражного кооператива «Монтажник-2». Дорога на Володарского всегда была грунтовой. А для пешеходов вдоль самого опасного места когда-то проложили бетонную лестницу, от которой остались руины. За дорогу и новую лестницу уже годами бьется депутат горсовета Вера Урываева. Энергичная женщина, кажется, почти добилась ремонта дороги и лестницы, но внезапно в эти планы, по ее словам, вмешался застройщик ЖК «На Депутатской».

На заседании комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройства Липецкого горсовета Вера Урываева продемонстрировала фотографии улицы Володарского возле стройплощадки двух 25-этажных башен нового жилого комплекса.

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На фотографиях — развороченный строительной техникой спуск к частным домам, остатки той самой лестницы, горы выбранного грунта.

— Как жить в такой среде? Кто-то обогащается, а кто-то в окно не может посмотреть? - задалась вопросами Вера Урываева.

Депутата попытался успокоить председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев. Он сообщил, что этим летом на улице Володарского построят 700 метров дороги с основанием из щебня. Работы должны начаться уже 20 июня и закончиться к концу августа. По словам чиновника, график согласован с застройщиком, который к 17 июня пообещал завершить работы с использованием тяжелой строительной техникой. «В контракт по ремонту дороги лестница не попала, восстановить ее — обязанность застройщика».

В свою очередь, Вера Урываева заявила, что, по ее сведениям, застройщик собирается сделать въезд на территорию ЖК прямо через обочину дороги, где должна быть построена пешеходная лестница. «А людям хоть взлетай!»

Заместитель председателя городского департамента градостроительства и архитектуры Максим Куликов заверил депутата, что представитель застройщика пообещал восстановить пешеходную дорожку благоустроить прилегающую территории уже к 16 июня.

— А как быть с постоянными утечками воды из сетей? Вода по улице Володарского течет в лог. Если вы сделаете новую дорогу, не выйдет ли так, что ее тут же перекопают, чтобы отремонтировать водопровод? Предусмотрены ли работы по замене сетей в этом месте?

На этот резонный вопрос Веры Урываевой философски ответил Павел Звонарев. Если порвутся сети, их отремонтирует компания «РВК-Липецк» и восстановит твердое покрытие дороги.

Точку в дискуссии поставил первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев. Он попросил чиновников исключить такую глупую ситуацию — ремонт сетей после строительства новой дороги. Что же до лестницы, то ее необходимо восстановить до сдачи ЖК в эксплуатацию.
конфликт
благоустройство
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