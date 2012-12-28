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59 минут назад
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Больше всех в муниципальных организациях Липецка зарабатывал директор парков и Зеленого острова

— 242,4 тысячи рублей в месяц.

Все, низложен! Последние несколько лет зарабатывавший больше всех других руководителей муниципальных организаций Липецка директор зоопарка Александр Осипов по итогам декларационной кампании 2023 года спустился с пьедестала на второе место. Его потеснил директор МАУК «Культурные пространства Липецка» Дмитрий Аксенов. У главного по паркам и Зеленому острову среднемесячный заработок составил 242,4 тысячи рублей, в то время как у директора зоопарка — всего-то 157,4 тысячи. При этом в 2022 году Дмитрий Аксенов зарабатывал значительно меньше — 153 445 рублей. Вероятно, такие заработки Дмитрия Аксенова связаны с его увольнением из МАУК в феврале прошлого года и получением расчетных сумм (с 1 марта 2023-го Аксенов — первый заместитель руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия»).

Тройку самых зарабатывающих руководителей подведомственных мэрии Липецка организаций замкнул директор МУП «Липецктеплосеть» Дмитрий Бондаревский с 149,8 тысячами рублей месячного дохода. А может, и не он: в 2022 году на третьем месте по уровню зарплаты находится главный смотритель мэрии Юрий Лесных (145,7 тысячи рублей) и, возможно, в 2023 году заказчик отлова безнадзорных животных, куратор ремонтов городских дорог и мостов зарабатывал и больше, но данных об этом на сайте мэрии почему-то не нашлось.

Примечательно, что главбух этого планово-убыточного МУПа, отвечающего за тепло и горячую воду для жителей Сокола и Сырского Рудника, отстала от своего босса всего на 600 рублей — ее среднемесячный заработок составил 149,2 тысячи. В спину главному бухгалтеру МУП «Липецктеплосеть» дышат директор Дома музыки (148,9 тысячи рублей), директор МУП «Липецкпассажиртранс» (144,3) и новый директор МАУК «Культурные пространства Липецка» (140,6).

Свыше ста тысяч рублей в месяц получали директоры МБУ «Липецкая городская транспортная компания», МУП «Городской электротранспорт», городских Домов культуры, трех спортшкол, выпускающего газету «Первый номер» МАИУ «Мой город Липецк» и главный библиотекарь города.

Следом по доходам следуют директора школ. Так, руководители педколлективов сразу двадцати одной школы Липецка получают ежемесячно больше ста тысяч рублей. ТОП-3 среди них возглавляют директоры 64-й гимназии (139,2 тысячи рублей), гимназии №2 (133,7) и 41-й школы (128,4). А в 16-й школе уравниловка — помимо ее директора сразу трое его заместителей получают больше сотки в месяц. Впрочем, в пяти общеобразовательных учреждениях заместители получают больше директоров.

Если по итогам 2022 года никто из заведующий детскими садами не получал официально сто тысяч рублей, то по итогам 2023-го таковых было уже пятеро. Больше всех зарабатывала заведующая 32-м детским садом «Звездная колыбель» — 116,7 тысячи рублей. Примечательно, что директор «Колыбели» возглавляла рейтинг самых состоятельных женщин в системе дошкольного образования Липецка в 2021 и в 2022 годах. На нее равняются заведующие 135-м детсадом «Зарница» (105,5) и детсадом «Планета детства» (101,5). Душа в душу живет руководство дошкольных образовательных учреждений №4 и №14, где и сами заведующие зарабатывают по 92 тысячи рублей, и их заместители и главбухи — по 70-80 тысяч. Но кому-то не хватает и этого, как руководству 50-го детсада в «Елецком»: его заведующая получает более 90 тысяч рублей в месяц, а ее замы — 60-70 тысяч, что не помешало им стать фигурантами громкого уголовного дела по обвинению во взятках и поборах с коллектива.

Конечно, на муниципальной службе есть заработки и побольше — у спикера горсовета, например, мэра и ее заместителей. Но публикация деклараций о доходах этих чиновников отменена на время специальной военной операции.
доходы
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
2 минуты назад
Когда же нахапаються почитаешь вот настоящие воры и расхитители бюджетных денег мы же видим их работу которая стоит десятку и не более вот вам и средняя зарплата бюджетника 63 тысячи одни воруют по двести тысяч а другие работают и получают двадцатку.
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?
2 минуты назад
За что этот мальчик получал такие бюджетные деньги из наших налогов?
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Не зря
9 минут назад
Кто назначил такую не приличную зарплату?
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смех
11 минут назад
чужие деньги ? ))))) А может народные , бюджетные ?
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Гость
22 минуты назад
Ох хо хо ши не хорошо чужие деньги считаться....
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Садовод
23 минуты назад
За такую зарплату мог бы сам ручной пилой удалить весь подлесок в парке Победы. Заросли, как в уссурийской тайге, там партизанить можно, ни один квадрокоптер лагерь не обнаружит.
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Вячеслав Артур
23 минуты назад
Хочу быть завхозом Лысого острова
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ахаха
7 минут назад
это не для всех, только для самых талантливых!
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хорошее место
26 минут назад
200 тыщ платят, а ответственности 0
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zzloyzz
27 минут назад
Хочу в этом участвовать.
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Спасибо городу48
39 минут назад
Все на субботники в парки , друзья !!!!!!
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