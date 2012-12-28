Общество
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Ремонт дорог в Липецке не убирает с них «вечные лужи»
Эти места в мэрии назвали родовыми травмами, пообещав все же вылечить их в ближайшее время.
— По бюджетной субсидии подрядчик ремонтирует асфальт большими картами, то есть восстанавливает верхний слой дорожного покрытия, тот, который был. Большего сделать мы не можем. У нас недостаточно инструментов, чтобы решить проблему застоя воды на пешеходном переходе по муниципальному контракту. Но управление главного смотрителя уже получило задачу обследовать это часть улицы с привлечением геодезиста. Так мы поймем, что делать с лужей, — рассказали GOROD48 в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка.
«Вечная лужа» или «родовая травма», как ее еще называют чиновники, на зебре у «Меркурия» появилась сразу же после ремонта улицы Советской в 2019 году. Перейти улицу, не промочив ноги, просто невозможно: вода разливается от бордюра до разделительной полосы на дороге. Да еще невнимательного пешехода может окатить водой из-под колеса автобуса, который выворачивает на Советскую с площади Победы. В мэрии об этом проклятом месте знают давно. Убрать с пешеходного перехода воду пару раз пытались асфальтной нашлепкой, но эта мера оказывалась временной и лужа появлялась вновь.
так этот переход выглядел в 2021 году
а так в 2022-м
Причина подтопления пешеходного перехода в районе «Меркурия» в УГС Липецка считают отсутствие дождеприемника. Для решения проблемы необходим дополнительный колодец ливневой канализации. Но эту возможность в мэрии просчитывают вот уже несколько лет.
Сегодня же в редакцию GOROD48 обратился житель Липецка Николай Окунев и сообщил о еще одной «вечной луже» — у дома №2 по улице Фрунзе. По его словам, лужа появилась на новом асфальте и едущие вниз по Плехановскому спуску машины снова обдают водой пешеходов.
Как выяснилось, в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства знают и об этом проблемном месте, и подрядчику, компании «СДК», которая только что закатала свежим асфальтом по той же 250-миллионной субсидии Плехановский спуск, уже дано поручение переложить у дома №2 асфальт таким образом, чтобы вода с дороги попадала в ближайший дождеприемник.
— Свою ошибку подрядчик исправит в ближайшее время, после того, как высвободится фреза, работающая сейчас на улице Ковалева, — сказали в департаменте.
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