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47 минут назад
10

Ремонт дорог в Липецке не убирает с них «вечные лужи»

Эти места в мэрии назвали родовыми травмами, пообещав все же вылечить их в ближайшее время.

Так выглядит пешеходный переход на улице Советской со стороны ТЦ «Меркурий». А ведь только неделю назад компания «СДК» залатала дорогу свежим асфальтом по 250-миллионной субсидии, полученной мэрией от правительства области. Почему лужа появилась снова?

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— По бюджетной субсидии подрядчик ремонтирует асфальт большими картами, то есть восстанавливает верхний слой дорожного покрытия, тот, который был. Большего сделать мы не можем. У нас недостаточно инструментов, чтобы решить проблему застоя воды на пешеходном переходе по муниципальному контракту. Но управление главного смотрителя уже получило задачу обследовать это часть улицы с привлечением геодезиста. Так мы поймем, что делать с лужей, — рассказали GOROD48 в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка.

«Вечная лужа» или «родовая травма», как ее еще называют чиновники, на зебре у «Меркурия» появилась сразу же после ремонта улицы Советской в 2019 году. Перейти улицу, не промочив ноги, просто невозможно: вода разливается от бордюра до разделительной полосы на дороге. Да еще невнимательного пешехода может окатить водой из-под колеса автобуса, который выворачивает на Советскую с площади Победы. В мэрии об этом проклятом месте знают давно. Убрать с пешеходного перехода воду пару раз пытались асфальтной нашлепкой, но эта мера оказывалась временной и лужа появлялась вновь.

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так этот переход выглядел в 2021 году  

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а так в 2022

Причина подтопления пешеходного перехода в районе «Меркурия» в УГС Липецка считают отсутствие дождеприемника. Для решения проблемы необходим дополнительный колодец ливневой канализации. Но эту возможность в мэрии просчитывают вот уже несколько лет.

Сегодня же в редакцию GOROD48 обратился житель Липецка Николай Окунев и сообщил о еще одной «вечной луже» — у дома №2 по улице Фрунзе. По его словам, лужа появилась на новом асфальте и едущие вниз по Плехановскому спуску машины снова обдают водой пешеходов.

Как выяснилось, в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства знают и об этом проблемном месте, и подрядчику, компании «СДК», которая только что закатала свежим асфальтом по той же 250-миллионной субсидии Плехановский спуск, уже дано поручение переложить у дома №2 асфальт таким образом, чтобы вода с дороги попадала в ближайший дождеприемник.

— Свою ошибку подрядчик исправит в ближайшее время, после того, как высвободится фреза, работающая сейчас на улице Ковалева, — сказали в департаменте.
ремонт дорог
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Викторм
12 минут назад
Пешеходный переход у остановки "Прогресс".
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геодезиста
18 минут назад
который решит проблему с этой лужей (просто насыпать 2 см щебня сверху) сделать мером.
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Бывалый
25 минут назад
Это наследство от бывшего мэра.
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ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ.
26 минут назад
Лужи после ремонта дорог в Липецке остаются повсеместно. Осенью, они покрываются льдом. Лёд на проезжей части - УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. Кто в Администрации принимает работу от исполнителя?
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Незванная
32 минуты назад
Можно полумать, что лужи только у Меркурия, город весь в родовых травмах, на каждом пешеходном переходе.Перекресток Терешковой жуть во мраке, остановка Космонавтов, напротив ОЦКНТ просел асфальт, ждем когда рванет, из под асфальта фонтан? На углу дома 29, РВК расковырял тратуар, засыпал песочком а яма как была так и осталась...
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Катерина
11 минут назад
У 29 вчера навели порядок.
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Депутат
32 минуты назад
Как можно делать дорожное полотно без геодезии? Или армяне не знают, что такое нивелир? Тогда кто им вообще поручает подобные работы?
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вольф
33 минуты назад
это авось и так сойдет! русский менталитет и разгильдяйство в крови он так заложен и неисправим.
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Дело в том
19 минут назад
Что в Испании луж ещё больше. Тоже русский менталитет?
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////гость\\\\
40 минут назад
ну да, обещанного 3 года ждут, а судя по проспекту Победы все 10 придется ждать
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