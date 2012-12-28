Не умел плавать и отправился на пруд: СК сообщил подробности гибели ребенка в Подгорном
Жителям двух улиц Ниженки после ремонта на сети водоснабжения не рекомендовано пить водопроводную воду
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Не умел плавать и отправился на пруд: СК сообщил подробности гибели ребенка в Подгорном
Происшествия
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сегодня, 13:04
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Обгоревший мужчина три дня пролежал в вольере для собак
В областном ожоговом центре борются за жизнь грязинца: он облился бензином и закурил.
Мужчина госпитализирован в реанимацию. Ему диагностировали термоингаляционную травму (ожог дыхательных путей), ожоговый шок и ожоги 20% поверхности тела. У пострадавшего обожжены голова, шея, туловище, руки, ноги. Врачи борются за жизнь пациента.
Липчанам напоминают о необходимости соблюдать технику безопасности при обращении с легковоспламеняющимися жидкостями.
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