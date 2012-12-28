Обгоревший мужчина три дня пролежал в вольере для собак

В областном ожоговом центре борются за жизнь грязинца: он облился бензином и закурил.

2 июня в областной ожоговый центр поступил 59-летний житель Грязинского района, который получил сильнейшие ожоги в результате несчастного случая. Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, 31 мая мужчина облился бензином и закурил, и на нём загорелась одежда. Только спустя три дня — 2 июня мужчину обнаружила лежащим в вольере для собак его жена.Мужчина госпитализирован в реанимацию. Ему диагностировали термоингаляционную травму (ожог дыхательных путей), ожоговый шок и ожоги 20% поверхности тела. У пострадавшего обожжены голова, шея, туловище, руки, ноги. Врачи борются за жизнь пациента.Липчанам напоминают о необходимости соблюдать технику безопасности при обращении с легковоспламеняющимися жидкостями.