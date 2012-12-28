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Политика
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сегодня, 19:14
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Евгении Уваркиной предложена должность вице-губернатора
Глава Липецка переходит в правительство области .
«Предложил Евгении Юрьевне занять должность моего заместителя и курировать проектный офис по нацпроектам. Главная задача — привлечение федерального ресурса на реализацию поручений Президента. А это требует умения и представить регион, и доказать, почему именно мы должны войти в пилотный проект или получить дополнительные средства. Уверен, что Евгения Уваркина с этой задачей справится. Неоднократно слышал от коллег, какая пробивная у нас мэр. Успехов на новом месте. И спасибо за все, что вы сделали на благо нашего Липецка».
О согласии занять эту должность мэр Липецка также сообщила через Telegram:
«Сегодня губернатор сделал мне предложение войти в его команду на областном уровне, чтобы курировать направление по развитию инфраструктуры — проектный офис по нацпроектам. Спасибо за доверие и возможность на более высоком уровне реализовывать возможности для развития нашего региона. Искренне рада быть в вашей команде.
Пятилетний срок – это целый путь, наполненный смыслом служения людям и любимому городу. И на этом пути было много трудностей и радости от сделанного.
И сегодня я искренне благодарю всех липчан за поддержку, критику, ценные советы и предложения. За пять лет проделана огромная работа. Мы вместе и сообща решали многие вопросы, делали наш любимый Липецк лучше.
Дорогая команда, я горда была работать с вами. Вы – настоящие профессионалы своего дела. Уверена, с новым руководителем вы и дальше продолжите менять жизнь липчан к лучшему. Впереди – еще много работы и проектов. И мы будем вместе развивать столицу нашего региона!».
Напомним, пятилетний срок полномочий Евгении Уваркиной на посту мэра Липецка истекает 25 июня. В городском Совете, который и будет выбирать главу муниципалитета, создана специальная конкурсная комиссия. Уже через три дня, 6 июня, она заканчивает прием документов от кандидатов на эту должность, однако по состоянию начало июня документы подали всего три человека, все они никак не связаны с политикой.
Фото пресс-службы правительства области
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