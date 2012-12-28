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2220
сегодня, 19:14
47

Евгении Уваркиной предложена должность вице-губернатора

Глава Липецка переходит в правительство области .

Игорь Артамонов предложил мэру Липецка Евгении Уваркиной занять должность вице-губернатора и курировать проектный офис по нацпроектам. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала главы области:

«Предложил Евгении Юрьевне занять должность моего заместителя и курировать проектный офис по нацпроектам. Главная задача — привлечение федерального ресурса на реализацию поручений Президента. А это требует умения и представить регион, и доказать, почему именно мы должны войти в пилотный проект или получить дополнительные средства. Уверен, что Евгения Уваркина с этой задачей справится. Неоднократно слышал от коллег, какая пробивная у нас мэр. Успехов на новом месте. И спасибо за все, что вы сделали на благо нашего Липецка».

О согласии занять эту должность мэр Липецка также сообщила через Telegram:

«Сегодня губернатор сделал мне предложение войти в его команду на областном уровне, чтобы курировать направление по развитию инфраструктуры — проектный офис по нацпроектам. Спасибо за доверие и возможность на более высоком уровне реализовывать возможности для развития нашего региона. Искренне рада быть в вашей команде. 

Пятилетний срок – это целый путь, наполненный смыслом служения людям и любимому городу. И на этом пути было много трудностей и радости от сделанного. 

И сегодня я искренне благодарю всех липчан за поддержку, критику, ценные советы и предложения. За пять лет проделана огромная работа. Мы вместе и сообща решали многие вопросы, делали наш любимый Липецк лучше.

Дорогая команда, я горда была работать с вами. Вы – настоящие профессионалы своего дела. Уверена, с новым руководителем вы и дальше продолжите менять жизнь липчан к лучшему. Впереди – еще много работы и проектов. И мы будем вместе развивать столицу нашего региона!». 
 
Напомним, пятилетний срок полномочий Евгении Уваркиной на посту мэра Липецка истекает 25 июня. В городском Совете, который и будет выбирать главу муниципалитета, создана специальная конкурсная комиссия. Уже через три дня, 6 июня, она заканчивает прием документов от кандидатов на эту должность, однако по состоянию начало июня документы подали всего три человека, все они никак не связаны с политикой.

Фото пресс-службы правительства области

администрация Липецка
Евгения Уваркина
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Комментарии (47)

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Сначала новые
Липчанин
24 минуты назад
А губера когда поменяют???
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Ответ
19 минут назад
Меняй, умник)))
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Екатерина
25 минут назад
Евгения Юрьевна молодец, это лучший мер который у нас был, спасибо за предоставленные возможности сделать город лучше, успехов и удачи на новом месте
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Ну-ка
2 минуты назад
Скажите что ж хорошего она сделала?
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Рок Злой
25 минут назад
Ожидаемый аппаратный ход губернатора - повысить должность, но отобрать реальную власть и доступ к ресурсам (бюджет, кадры, городское имущество).
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Кому на Руси
28 минут назад
Жить хорошо ?
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Inna
28 минут назад
После 21 часа не уехать с 14-ого строительный участка, приходится идти пешком на остановку Баумана, обращалась в департамент транспорта, получила ответ: Перевозчик за ненадлежащее исполнения условий контракта получал штрафы в марте- мае 2024 и будет получать их и за июнь 2024.
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шесть заместителей
31 минуту назад
Седьмой заместитель будет-то ? Или усё ?
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Рок Злой
24 минуты назад
Конечно будет! Под нового мэра эту вакансию и создали в срочном порядке.
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Домохозяйка
34 минуты назад
Драсссти, приехали. Ни одной надежды.
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Норма
37 минут назад
Вы как на Западе,кто тут пишет : дождь пошёл-русские виноваты.Да при таких событиях и обстановке,санкциях,то что мы держимся на плаву-большая заслуга нашего липецкого руководства.Вам легко рассуждать лёжа на диване.Попробуйте сами тянуть такой "воз".
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Елена
43 минуты назад
Хочу поблагодарить мэра и губернатора за ремонт ул Ударников и строительство тротуаров спасибо большое.
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Ком Ментарий
43 минуты назад
Хорошо что уходит, но плохо что переходит.
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