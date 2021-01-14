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Липецкая вечЁрка: обварившиеся в кипятке, снегопад и отказ от строительства высоток в центре города
Сегодня, 14 января, в результате коммунальной аварии в яму с кипятком провалилась девушка и мужчина, в Липецке весь день боролись с последствиями снегопада, а еще приняли мудрое решение — за площадью Героев высотки строить не будут.
19-летняя студентка по дороге на учебу провалилась в промоину по пояс. Ей помогли выбраться прохожие. Девушку госпитализировали, она получила ожог 35% тела. 31-летний водитель автомобиля «Лада Веста», провалившегося в ту же яму, получил ожог 15% тела и ожоговый шок. Пострадавшие находятся в реанимации.
— А в Москве после таких случаев Собянин в тот же день с работы снимает человека по три с выговором. А в Липецке тихонько отмолчатся как всегда. Только награждать и поздравлять, всегда пожалуйста готовы, — посетовал в комментариях к этим новостям Студент.
По факту ЧП полиция, прокуратура и региональный Следственный комитет начали проверки.
Из-за аварии на улице Стаханова без тепла остались жители более 30-ти домов. Под отключения попали школы и детские сады. В результате чего после обеда уроки сократили.
Устранили ЧП энергетики к вечеру. О масштабах аварии можно судить по тому, что паром заволокло 15 микрорайон. Жители района переполошились, подумав, что и у них что-то произошло. Но оказалось, что в сторону 15-го микрорайона с улицы Стаханова потек кипяток.
— Руководство города, продолжайте не обращать внимание на коммуникации города, продолжайте уродовать парки и перекладывать плитку. Но такого позора никогда не было, чтобы то одна часть города, то другая зимой остаются без отопления, — написал комментатор Ёклмн.
Коммунальщики в поте лица ( и не только днем, но и ночью) чистили Липецк от снега. Рано утром их работу оценила мэр Евгения Уваркина. И даже скупой на похвалы губернатор Игорь Артамонов сообщил, что не считает, что коммунальные службы поработали плохо. Правда, прокуроры все равно вышли на улицы, чтобы зафиксировать те места, где оперативно не убрали снег.
Несмотря на плохую погоду, всплеска ДТП не случилось. Это и к лучшему. За сутки на дорогах пострадали пять человек. В Липецком районе столкнулись два грузовика.
Зато снегопадом воспользовался инструктор по горным лыжам. Накануне вечером проезжая часть оказалась вполне пригодной для катания и тренер, прицепившись к автомобилю, устроил гонки по городским магистралям. Да еще и выложил в Сеть видео покатушек. В ГИБДД забойное видео не оценили.
И неожиданно из мэрии пришла хорошая новость — за площадью Героев не будут строить высотки. Владельцу нескольких смежных участков в районе проезда Шишкина, а также улиц Тельмана и Вавилова отказали в переводе этой части города из зоны «Ж-1», предусматривающей строительство малоэтажных домов, в зону «Ж-4», в которой возможно возведение высоток до 25 этажей.
— Благодарность редакции сайта за информационную подачу. Не прогибайтесь под буржуев, — написал один из наших комментаторов.
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