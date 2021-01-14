Общество
сегодня, 09:08
Из-за аварии без отопления останутся жильцы 34 домов
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На сетях «Квадры» сегодня ночью произошел порыв. Аварию уже устраняют.
14 января жильцы многих домов в «новых» микрорайонах Липецка встретили очень бодро: в высотках отключили отопление. Причина – порыв сети на улице Стаханова.
- Сегодня, 14 января, по показаниям приборов было зафиксировано увеличение расхода теплоносителя. В результате обхода наши сотрудники обнаружили повреждение на трубопроводе по улице Стаханова, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация». - На месте уже работает ремонтная бригада. Приносим извинения за временные неудобства.
Для его устранения порыва 14 января отключат теплоснабжение потребителей в домах:
- ул. Стаханова 29а, 27, 25, 25а, 23, 31а, 13, 13а, 11, 7, 9, 5, 3, 15, 17, 19, 21;
- ул. 60 лет СССР, 28, 24, 30, 24а;
- ул. П. Смородина, 2, 6, 8, 10, 14, 4а;
- ул. Водопьянова 23, 25, 23а, 25а, 29а, 29, 31.
- Сегодня, 14 января, по показаниям приборов было зафиксировано увеличение расхода теплоносителя. В результате обхода наши сотрудники обнаружили повреждение на трубопроводе по улице Стаханова, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация». - На месте уже работает ремонтная бригада. Приносим извинения за временные неудобства.
Для его устранения порыва 14 января отключат теплоснабжение потребителей в домах:
- ул. Стаханова 29а, 27, 25, 25а, 23, 31а, 13, 13а, 11, 7, 9, 5, 3, 15, 17, 19, 21;
- ул. 60 лет СССР, 28, 24, 30, 24а;
- ул. П. Смородина, 2, 6, 8, 10, 14, 4а;
- ул. Водопьянова 23, 25, 23а, 25а, 29а, 29, 31.
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