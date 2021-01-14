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Из-за аварии без отопления останутся жильцы 34 домов

43 3053
#отопление #авария
3
Из-за аварии без отопления останутся жильцы 34 домов

На сетях «Квадры» сегодня ночью произошел порыв. Аварию уже устраняют.

14 января жильцы многих домов в «новых» микрорайонах Липецка встретили очень бодро: в высотках отключили отопление. Причина – порыв сети на улице Стаханова.

- Сегодня, 14 января, по показаниям приборов было зафиксировано увеличение расхода теплоносителя. В результате обхода наши сотрудники обнаружили повреждение на трубопроводе по улице Стаханова, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация». - На месте уже работает ремонтная бригада. Приносим извинения за временные неудобства.

Для его устранения порыва 14 января отключат теплоснабжение потребителей в домах:

- ул. Стаханова 29а, 27, 25, 25а, 23, 31а, 13, 13а, 11, 7, 9, 5, 3, 15, 17, 19, 21;
- ул. 60 лет СССР, 28, 24, 30, 24а;
- ул. П. Смородина, 2, 6, 8, 10, 14, 4а;
- ул. Водопьянова 23, 25, 23а, 25а, 29а, 29, 31.
43 3053
#отопление #авария
3

Комментарии (43)

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Анастасия

3 минуты назад
29й мкр почему не написали???? С 5 утра отопления нет свиридова 21
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Натэла

9 минут назад
пр.60 лет СССР 19 с 5.00 утра нет отопления и горячей воды
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Антон

20 минут назад
Тут не 34 дома без отопления, а половина населения города, судя по комментам.
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Гость

22 минуты назад
21 микрорайон, пр. Победы 132 нет отопления!!!
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Алоизий

23 минуты назад
Никогда не было и вот опять! Как Артамонов то с Квадрой порядок быстро навёл - трубы рвутся каждый день, а он помалкивает...
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Владимир

25 минут назад
Все
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Колян

25 минут назад
Какие 34? Намного больше. Моего дома и соседних в списке нет.
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Мышка

25 минут назад
Катукова 16 и 20 тоже без отопления сидим
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Гость

26 минут назад
Проезд сиреневый 5то же без отопления
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Меркулова 31

26 минут назад
Без отопления и гвс!
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