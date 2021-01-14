Общество
18 минут назад
«Губернатор не считает, что коммунальные службы сработали плохо»
Игорь Артамонов остался доволен работой коммунальных служб
За время вчерашнего и сегодняшнего ночного снегопада в Липецке выпало четверть месячной нормы осадков. Вопреки ожиданиям, снегопад не вызвал коллапса и всплеска ДТП. Муниципальные дорожники т рудились на расчистке улиц 12 часов подряд. Губернатор Игорь Артамонов остался доволен их работой, поделившись своим мнением в Инстаграм.
"За минувшие сутки в одном только Липецке выпала треть месячной нормы осадков. Стихия прошлась практически по всей области. На юге региона – половина месячной нормы. С последствиями разбираются и в соседних регионах. Снегопад осложнялся сильным ветром. Дороги заметало очень быстро.
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С начала снегопада и до поздней ночи получал оперативную сводку по расчистке. Особенно, областного центра. Основная масса жалоб пошла после 21-00. Дороги сильно засыпало.
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Тем не менее я не считаю, что коммунальные службы работали плохо. В приложении «Липецкая область» любой может с помощью информационной системы следить в реальном времени за перемещением техники. Видно маршрут каждой единицы спецтранспорта в Липецке. Это объективные метрики, полученные по данным спутниковой навигации.
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К утру большинство основных магистралей областного центра были расчищены. Остаются заносы по второстепенным улицам, есть проблемы с межквартальными проездами, дворами и пешеходными зонами. К сожалению, нам по-прежнему не хватает небольшой маневренной техники.
⠀
Дороги чистят и в области. К счастью, до конца недели больших снегопадов не ожидается, но похолодает.
⠀
Спасибо всем службам. У вас сейчас непростая смена"
"За минувшие сутки в одном только Липецке выпала треть месячной нормы осадков. Стихия прошлась практически по всей области. На юге региона – половина месячной нормы. С последствиями разбираются и в соседних регионах. Снегопад осложнялся сильным ветром. Дороги заметало очень быстро.
⠀
С начала снегопада и до поздней ночи получал оперативную сводку по расчистке. Особенно, областного центра. Основная масса жалоб пошла после 21-00. Дороги сильно засыпало.
⠀
Тем не менее я не считаю, что коммунальные службы работали плохо. В приложении «Липецкая область» любой может с помощью информационной системы следить в реальном времени за перемещением техники. Видно маршрут каждой единицы спецтранспорта в Липецке. Это объективные метрики, полученные по данным спутниковой навигации.
⠀
К утру большинство основных магистралей областного центра были расчищены. Остаются заносы по второстепенным улицам, есть проблемы с межквартальными проездами, дворами и пешеходными зонами. К сожалению, нам по-прежнему не хватает небольшой маневренной техники.
⠀
Дороги чистят и в области. К счастью, до конца недели больших снегопадов не ожидается, но похолодает.
⠀
Спасибо всем службам. У вас сейчас непростая смена"
Ау