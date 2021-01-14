Общество
25 минут назад
Из-за аварии уроки во второй смене сократили до 30 минут
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Решение о посещении школы родители могут принять самостоятельно.
Напомним, из-за аварии на сетях «Квадры» на улице Стаханова отопление отключено в школах №42 и №68 и детских садах №133, №135 и №137. Как отметили ранее в городском департаменте образования, в учреждениях сохраняется тепло, поэтому занятия там ведутся в обычном режиме, но если подачу тепла не восстановят в течение нескольких часов, будет рассматриваться вопрос о принятии мер, вплоть до приостановки занятий.
Но занятия всё же решили не отменять.
- В связи с порывом теплосети, в школе отключено отопление, - отметили в школе №68. - Температура в учебных кабинетах на данный момент в среднем 22 градуса. Администрация школы осуществляет мониторинг температурного режима каждый час. Учебный процесс в 1 смену проходит без изменений, во вторую смену уроки сегодня сокращаются до 30 мин. Просьба - одеть учащихся 2 смены потеплее, рекомендовано не переобуваться. Согласно нормам СанПиН температура воздуха в кабинетах должна составлять 18-24 градуса, поэтому, в случае понижения температуры в классах школы учебный процесс будет приостановлен, о чем будет сообщено дополнительно. Решение о посещении школы 14 января родители могут принять самостоятельно, сделав сообщение классному руководителю.
Но занятия всё же решили не отменять.
- В связи с порывом теплосети, в школе отключено отопление, - отметили в школе №68. - Температура в учебных кабинетах на данный момент в среднем 22 градуса. Администрация школы осуществляет мониторинг температурного режима каждый час. Учебный процесс в 1 смену проходит без изменений, во вторую смену уроки сегодня сокращаются до 30 мин. Просьба - одеть учащихся 2 смены потеплее, рекомендовано не переобуваться. Согласно нормам СанПиН температура воздуха в кабинетах должна составлять 18-24 градуса, поэтому, в случае понижения температуры в классах школы учебный процесс будет приостановлен, о чем будет сообщено дополнительно. Решение о посещении школы 14 января родители могут принять самостоятельно, сделав сообщение классному руководителю.
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