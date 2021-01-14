32 минуты назад
Высотки за площадью Героев строить не будут
Застройщику отказали в изменении категории использования выкупленных участков: среди частного сектора запретили строить многоэтажки.
Чтобы выявить мнение жителей по этому вопросу, с 20 ноября по 22 декабря 2020 года были проведены общественные обсуждения. В них приняли участие порядка 80 человек. Несмотря на то, что некоторые респонденты поддержали застройку квартала многоэтажками, большинство высказались против.
- Мы неоднократно встречались с местными жителями, которые высказывали опасения по поводу высотной застройки, а также принимали замечания и предложения во время проведения общественных обсуждений. По итогам все они были направлены в областное управление строительства и архитектуры для принятия решения по проекту, - отметили в городском департаменте градостроительства и архитектуры.
Учитывая мнение липчан, региональная комиссия по землепользованию и застройке приняла решение оставить в границах улиц Тельмана, Вавилова и проезда Шишкина зону малоэтажного строительства.
Перри Мейсон
антон
))))
Ржу не могу