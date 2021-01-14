Общество

32 минуты назад

Высотки за площадью Героев строить не будут

4 530
#строительство #жилье
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Высотки за площадью Героев строить не будут

Застройщику отказали в изменении категории использования выкупленных участков: среди частного сектора запретили строить многоэтажки.

Владельцу нескольких смежных участков в районе проезда Шишкина, а также улиц Тельмана и Вавилова отказано в переводе этой части города из зоны «Ж-1», предусматривающей строительство малоэтажных домов, в зону «Ж-4», в которой возможно возведение высоток до 25 этажей. Такое решение приняла профильная областная комиссия после проведения общественных обсуждений по проекту Правил землепользования и застройки. Строительство многоэтажек за площадью Героев являлось одним из рассматриваемых в нем пунктов, уточняет пресс-служба администрации Липецка.

Чтобы выявить мнение жителей по этому вопросу, с 20 ноября по 22 декабря 2020 года были проведены общественные обсуждения. В них приняли участие порядка 80 человек. Несмотря на то, что некоторые респонденты поддержали застройку квартала многоэтажками, большинство высказались против.

- Мы неоднократно встречались с местными жителями, которые высказывали опасения по поводу высотной застройки, а также принимали замечания и предложения во время проведения общественных обсуждений. По итогам все они были направлены в областное управление строительства и архитектуры для принятия решения по проекту, - отметили в городском департаменте градостроительства и архитектуры.

Учитывая мнение липчан, региональная комиссия по землепользованию и застройке приняла решение оставить в границах улиц Тельмана, Вавилова и проезда Шишкина зону малоэтажного строительства.
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#строительство #жилье
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Комментарии (4)

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Перри Мейсон

15 минут назад
Ржу не могу, да ну.. Построит малоэтажку, квартиры продаст дороже.. Капитализм.
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антон

15 минут назад
а малоэтажное до скольких этажей?
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))))

18 минут назад
А до 24 этажей прокатит?))))
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Ржу не могу

24 минуты назад
Вот он лоханулся выкупив участки,а людям подфартило.
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