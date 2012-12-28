Гонщика по тротуарам Копцевых Хуторов задержали в центре Липецка

На водителя составили четыре административных материала за нарушения ПДД.



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Telegram-канал администрации Липецкого округа опубликовал пост о наглом нарушении правил дорожного движения в Копцевых Хуторах.Тонированный автомобиль «Хендай Солярис» гонял по пешеходным зонам, по которым гуляли дети. При этом машина была без госномеров.«Подобное поведение, представляющее собой явное нарушение правил дорожного движения и общественного порядка, не осталось незамеченным. После обращения в полицию, сотрудники правоохранительных органов незамедлительно выехали на место. Нарушитель был установлен и задержан. Он понесёт ответственность за свои деяния в соответствии с действующим законодательством», — успокоили односельчан чиновники.В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 подтвердили, что 19 мая по информации от жителей Копцевых Хуторов автоинспекторы оперативно разыскали автомобиль нарушителя — его нашли на улице Шевченко в Липецке.— На водителя составили сразу несколько административных материалов, предусмотренных КоАП РФ - по ч.1 ст.12.2 (управление автомобилем без госномеров), ч.2 ст.12.37 (отсутствие страхового полиса), ч.3.1 ст.12.5 (управление транспортом со стеклами, затонированными сильнее положенного) и по ч.2 ст.12.15 за движение по тротуарам, — рассказали в полиции.