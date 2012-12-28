Уголовное дело в отношении бывшего начальника управления благоустройства Липецка приостановлено
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Происшествия
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33 минуты назад
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Гонщика по тротуарам Копцевых Хуторов задержали в центре Липецка
На водителя составили четыре административных материала за нарушения ПДД.
Тонированный автомобиль «Хендай Солярис» гонял по пешеходным зонам, по которым гуляли дети. При этом машина была без госномеров.
«Подобное поведение, представляющее собой явное нарушение правил дорожного движения и общественного порядка, не осталось незамеченным. После обращения в полицию, сотрудники правоохранительных органов незамедлительно выехали на место. Нарушитель был установлен и задержан. Он понесёт ответственность за свои деяния в соответствии с действующим законодательством», — успокоили односельчан чиновники.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 подтвердили, что 19 мая по информации от жителей Копцевых Хуторов автоинспекторы оперативно разыскали автомобиль нарушителя — его нашли на улице Шевченко в Липецке.
— На водителя составили сразу несколько административных материалов, предусмотренных КоАП РФ - по ч.1 ст.12.2 (управление автомобилем без госномеров), ч.2 ст.12.37 (отсутствие страхового полиса), ч.3.1 ст.12.5 (управление транспортом со стеклами, затонированными сильнее положенного) и по ч.2 ст.12.15 за движение по тротуарам, — рассказали в полиции.
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