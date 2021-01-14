Происшествия
сегодня, 14:12
Оба пострадавших на улице Стаханова находятся в реанимации
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Состояние 19-летней студентки и 31-летнего водителя оценивается как тяжелое.
Госпитализированные сегодня с ожогами с улицы Стаханова 19-летняя студентка и 31-летний водитель находятся в отделении интенсивной терапии, сообщил GOROD48 заведующий областным ожоговым центром Илья Копылов.
— Девушку к нам привезли около 08:30, через 10-15 минут поступил мужчина. Состояние обоих пациентов мы оцениваем как тяжелое. У девушки поражено ожогами более 30% тела, у мужчины — более 15%, он с ожоговым шоком. Сейчас девушка находится в более тяжелом состоянии, чем мужчина. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, - рассказал заведующий областным ожоговым центром Илья Копылов.
Напомним, сегодня утром на улице Стаханова в промоину из-за аварии на теплотрассе попали двое человек. Сначала в яму с кипятком упала идущая на занятия студентка, позже — угодил водитель автомобиля «Лада Веста». Из-за коммунальной аварии отопление отключили в 34 домах, близлежащих детских садах и школах. Работает аварийная бригада.
Полиция и прокуратура уже инициировали проверки по факту аварии.
— Девушку к нам привезли около 08:30, через 10-15 минут поступил мужчина. Состояние обоих пациентов мы оцениваем как тяжелое. У девушки поражено ожогами более 30% тела, у мужчины — более 15%, он с ожоговым шоком. Сейчас девушка находится в более тяжелом состоянии, чем мужчина. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, - рассказал заведующий областным ожоговым центром Илья Копылов.
Напомним, сегодня утром на улице Стаханова в промоину из-за аварии на теплотрассе попали двое человек. Сначала в яму с кипятком упала идущая на занятия студентка, позже — угодил водитель автомобиля «Лада Веста». Из-за коммунальной аварии отопление отключили в 34 домах, близлежащих детских садах и школах. Работает аварийная бригада.
Полиция и прокуратура уже инициировали проверки по факту аварии.
12 4380
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