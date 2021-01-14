Происшествия

сегодня, 14:12

Оба пострадавших на улице Стаханова находятся в реанимации

12 4380
#коммунальная авария
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Оба пострадавших на улице Стаханова находятся в реанимации

Состояние 19-летней студентки и 31-летнего водителя оценивается как тяжелое.

Госпитализированные сегодня с ожогами с улицы Стаханова 19-летняя студентка и 31-летний водитель находятся в отделении интенсивной терапии, сообщил GOROD48 заведующий областным ожоговым центром Илья Копылов.

—  Девушку к нам привезли около 08:30, через 10-15 минут поступил мужчина. Состояние обоих пациентов мы оцениваем как тяжелое. У девушки поражено ожогами более 30% тела, у мужчины — более 15%, он с ожоговым шоком. Сейчас девушка находится в более тяжелом состоянии, чем мужчина. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, - рассказал заведующий областным ожоговым центром Илья Копылов.

Напомним, сегодня утром на улице Стаханова в промоину из-за аварии на теплотрассе попали двое человек. Сначала в яму с кипятком упала идущая на занятия студентка, позже — угодил водитель автомобиля «Лада Веста». Из-за коммунальной аварии отопление отключили в 34 домах, близлежащих детских садах и школах. Работает аварийная бригада.

Полиция и прокуратура уже инициировали проверки по факту аварии.
12 4380
#коммунальная авария
3

Комментарии (12)

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Липецк

15 минут назад
Квадра принадлежит если не ошибаюсь миллиардеру, он ещё " ё" мобили собирался выпускать. Так что желаю пострадавшим скорейшего выздоровления и содрать три шкуры в денежном эквиваленте с хозяина данной организации.
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Владимир

16 минут назад
Много ли средств вкладывает ВАША Квадра в плановое обновление сетей??? А если что и выделяется, то непременно разорвется. То ли ещё будет. Может быстрее протрезвеем и начнем ходить на выборы.
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Бюджетник

19 минут назад
За частный дом где 80 квадратных плачу 3200. Это старый дом где уходит тепло. А за квартиру 64 квадратных пришло тоже 3200 и дом новый. А еще сегодня проснулись от холода. Это нам отопление отрубили в связи с аварией
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гостья

20 минут назад
время уже за обед ,а комментариев руководителей города еще нет? Или у нас все нормально? Мол ну бывает, немножко морозы усилились, так градуса на три. И сколько еще таких ям может внезапно быть в городе?
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Баба Света

25 минут назад
Квадра зло, ой, а толку то... Заведут. Через время закроют
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Злата

26 минут назад
У нас частный дом в городе и за отопление мы платим 4500р. за 350 КВ.м,в доме жара,так как же тогда квадра считает в однушке многоквартирного дома две тысячи с копейками за 40 кв м
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Гозис

28 минут назад
Надо менять администрацию Не на что неспособна только как обогащаться
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Смотрящий

41 минуту назад
Ауу ... рукоЙводства области и города, спустись с небес то, народ уж в живьем варить начинают!
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А потом

43 минуты назад
Простые люди будут всем миром на лечение собираться
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Ужас

48 минут назад
Денег дерёт квадра как за золотую воду и платиновое отопление. А как порядок навести в теплосетях... так фигушки...
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