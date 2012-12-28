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Происшествия
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23 минуты назад
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11-летний мальчик врезался в дерево на электроскутере
А 14-летний мотоциклист в Новой Деревне улетел в кювет.
Мальчик въехал в дерево на электроскутере. Врачи диагностировали у него политравму.
А позавчера к врачам попал 14-летний мотоциклист из Новой Деревни. Подросток слетел с дороги в кювет. У него диагностирована мототравма – множественные переломы, ушибы внутренних органов, сотрясение мозга.
Оба школьника находятся в реанимации.
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