11-летний мальчик врезался в дерево на электроскутере

А 14-летний мотоциклист в Новой Деревне улетел в кювет.

Вчера в реанимацию областной детской больницы попал 11-летний школьник из Липецка.Мальчик въехал в дерево на электроскутере. Врачи диагностировали у него политравму.А позавчера к врачам попал 14-летний мотоциклист из Новой Деревни. Подросток слетел с дороги в кювет. У него диагностирована мототравма – множественные переломы, ушибы внутренних органов, сотрясение мозга.Оба школьника находятся в реанимации.