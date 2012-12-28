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23 минуты назад
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11-летний мальчик врезался в дерево на электроскутере

А 14-летний мотоциклист в Новой Деревне улетел в кювет.

Вчера в реанимацию областной детской больницы попал 11-летний школьник из Липецка.

Мальчик въехал в дерево на электроскутере. Врачи диагностировали у него политравму.

А позавчера к врачам попал 14-летний мотоциклист из Новой Деревни. Подросток слетел с дороги в кювет. У него диагностирована мототравма – множественные переломы, ушибы внутренних органов, сотрясение мозга.

Оба школьника находятся в реанимации.
ДТП
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Уже
5 минут назад
Достали эти летчики с мопедами , самокатами и мотоциклами. Отобрать и родителей наказать
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аналитик
10 минут назад
Прежде чем садиться за управление самокатом или мотоциклом , нужно мозги иметь , а не мякину
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