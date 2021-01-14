сегодня, 09:34
Занятия в школах могут отменить из-за коммунальной аварии
Школы и детсады отключили от отопления из-за порыва, но в помещениях учреждений образования по-прежнему тепло. Если температура в кабинетах понизится, возможно приостановление занятий.
- Руководители учреждений находятся на связи с родителями, если подачу тепла не восстановят в течение нескольких часов, будет рассматриваться вопрос о принятии мер, вплоть до приостановки занятий, - рассказала председатель департамента Светлана Бедрова.
Порыв сети отопления был зафиксирован сегодня, 14 января. На месте уже работает ремонтная бригада. Для устранения порыва пришлось отключить теплоснабжение потребителей в 34 домах, однако завершить все работы энергетики планируют уже сегодня.
Всю информацию об отключениях можно получить в диспетчерской службе. Для этого можно обратиться в ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация» по телефону 30-66-66.
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