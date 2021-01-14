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Занятия в школах могут отменить из-за коммунальной аварии

18 2845
#авария #ЖКХ
4
Занятия в школах могут отменить из-за коммунальной аварии

Школы и детсады отключили от отопления из-за порыва, но в помещениях учреждений образования по-прежнему тепло. Если температура в кабинетах понизится, возможно приостановление занятий.

Из-за аварии на сетях «Квадры» на улице Стаханова отопление отключено в школах №№42 и 68 и детских садах №№133, 135 и 137. Как отметили в городском департаменте образования, в учреждениях сохраняется тепло, поэтому занятия там ведутся в обычном режиме.

- Руководители учреждений находятся на связи с родителями, если подачу тепла не восстановят в течение нескольких часов, будет рассматриваться вопрос о принятии мер, вплоть до приостановки занятий, - рассказала председатель департамента Светлана Бедрова.

Порыв сети отопления был зафиксирован сегодня, 14 января. На месте уже работает ремонтная бригада. Для устранения порыва пришлось отключить теплоснабжение потребителей в 34 домах, однако завершить все работы энергетики планируют уже сегодня.

Всю информацию об отключениях можно получить в диспетчерской службе. Для этого можно обратиться в ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация» по телефону 30-66-66.
18 2845
#авария #ЖКХ
4

Комментарии (18)

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Гостья

2 минуты назад
КВАДРА много претензий и упреков предьявляет к жителям домов, к сетям в подвалах, к счетчикам, а вот к состоянию подземных сетей теплоснабжения уделяет внимания не достаточно. Все расходы заложены в стоимость оплаты за отопление и горячее водоснабжение. А где надлежащее состояние трубопроводов? Постоянные порывы, подача после ремонтов загрязненных воды! А в смесителях она контактирует с питьевой водой, гагрязняя питьевую воду! Когда Квадра будет оказывать качественные услуги за наши деньги? К работе относитесь честнее!
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Авария

5 минут назад
Помогла карантину
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Вика

9 минут назад
По этому номеру фик дозвонишься.
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Я

11 минут назад
Ха, по этому номеру телефона не отвечает никто
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зато

14 минут назад
Квадра с платежками никогда не опаздывает! какие деньги с населения собирают, и вместо того чтобы разом трубу заменить - заменят два метра и ждут когда рядом рванет
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Доватора

15 минут назад
у нас по доватора тоже планово отключают до устранения причины, когда же их начнут штрафовать
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Агент

24 минуты назад
Зато всё лето чинили эту трубу а в оттепель рванула
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Липчанка

35 минут назад
Квадра одурели совсем! Морозы 7 градусов и уже порывы. Где готовность к отопительному сезону?
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Мама школьника

39 минут назад
Дети, конечно, будут рады посидеть денек дома. Но,дело в другом. Там где аварийная ситуация,а это район Стаханова 29а, там ежегодно Квадра ведет какие- то работы. Возникает вопрос, так ведут работы или что?
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123

42 минуты назад
Липа, присоединяюсь к каждому Вашему слову
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