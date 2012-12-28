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сегодня, 15:35
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«Инвестор» оформил кредиты на коллег и перевёл мошенникам больше двух миллионов рублей

Липчанин поверил, что иначе забрать свои деньги можно будет только через год в Лондоне.

Пострадавшего от мошенников 51-летнего липчанина самого осудили за мошенничество и кражу денег со счёта (по части четвёртой 159 статьи УК РФ, части третьей статьи 159 УК РФ и двум эпизодам по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ). Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы условно за хищение денег со счетов своих коллег. Все они вместе работают в административном здании одного из предприятий по производству бытовой техники. Сам осужденный — мастером.

«Мужчина стал жертвой мошенников, которые под предлогом инвестиций выманили у него крупную сумму. При этом его убедили его, что для возврата средств необходимо подключить к операции доверенных лиц, оформить на них кредиты и перевести деньги на «страховой счёт». Иначе забрать свои деньги можно будет только через год в Лондоне. Пострадавший обратился с просьбой помочь в «финансовой операции» к двум своим коллегам. Не подозревая обмана, они согласились и передали ему свои сотовые телефоны, с помощью которых он оформил на их имена кредиты и похитил деньги с банковских счетов. Мужчина до последнего надеялся на возврат своих инвестиций и по инструкции мошенников перевел все деньги на указанные ими счета. Общий ущерб составил более двух миллионов рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Обманутые мужчины доверяли коллеге и сами вводили для него пароли от личных кабинетов в мобильном банковском приложении. По данным GOROD48, от имени одного из потерпевших 29 августа 2024 года 51-летний мастер оформил два кредита на пять лет: в размере 299 999 рублей и 613 000 рублей под 39,85% и 32,9% годовых. После этого он перевёл себе со счёта мужчины 900 000 и 355 000 рублей. Уже спустя два дня — 30 августа потерпевший обратился в полицию с заявлением на своего знакомого, который оформил на него кредит без его ведома и завладел его деньгами и средствами банка.

Со счёта второго коллеги 30 августа 2024 года осужденный перевёл себе 990 000 рублей, из которых 109 001 рубль  — были собственные средства мужчины и 880 999 рублей — взятые на его имя в кредит.

мошенничество
кража
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Какой
43 минуты назад
Бравый мастер на все руки
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ВВП
54 минуты назад
на конкурсе идиотов всё равно займут второе место)))
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