Уголовное дело в отношении бывшего начальника управления благоустройства Липецка приостановлено
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Происшествия
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сегодня, 08:59
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Три БПЛА уничтожены ночью над Липецкой областью
Всю ночь в Ельце действовал красный уровень угрозы.
На территории Липецкой области с середины прошлого дня 21 апреля действует желтый уровень «Воздушная опасность». Ночью тревога объявлялась в Ельце, красный уровень опасности действовал во втором по численности населения городе области до семи утра.
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