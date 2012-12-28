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1810
сегодня, 08:59
3

Три БПЛА уничтожены ночью над Липецкой областью

Всю ночь в Ельце действовал красный уровень угрозы.

По данным Минобороны РФ, с 00:00 до 05:30 российскими средствами ПВО перехвачены 105 беспилотников самолетного типа. Три из них сбиты в Липецкой области.

На территории Липецкой области с середины прошлого дня 21 апреля действует желтый уровень «Воздушная опасность». Ночью тревога объявлялась в Ельце, красный уровень опасности действовал во втором по численности населения городе области до семи утра.
воздушная тревога
БПЛА
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
А
13 минут назад
Как отключение интернета влияет на пролёт бпла?
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Александр
22 минуты назад
Огромное спасибо нашим Защитникам!!! Храни вас Бог!!!
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Гостья
сегодня, 09:04
Спасибо всем тем, кто охраняет небо над нашей головой.
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