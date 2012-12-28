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Общество
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4 минуты назад
Литовкин: «Новолипчане — одна большая семья, и мы понимаем друг друга»
Новая стратсессия — и снова аншлаг: в Левобережье обсуждали приоритеты развития района.
На левом берегу за последние годы уже сделано немало, сообщил своим избирателям ведущий стратсессии — депутат городского Совета, председатель профсоюзного комитета НЛМК Василий Литовкин.
Обновлены проезжие части улиц 9 Мая, Металлургов, Марины Расковой, Алмазной, Ферросплавной, Крупской. Отсыпаны щебнем и шлаком дороги на улицах Лесопарковой, Артёмова, Береговой. Во дворах на улицах Осипенко, Невского, Адмирала Макарова, площади Мира, Адмирала Лазарева, Островского и ещё нескольких новолипецких улиц проведён ямочный ремонт.
По наказам избирателей обновлялось детское игровое оборудование, во дворах и у пешеходных дорожек устанавливались скамейки и ограждения. Благоустраивались скверы и дворы на улицах 9 Мая и Крупской, Адмирала Макарова и Невского, Суворова и Парковой. Отремонтирована дорога к детскому саду №22, смонтировано освещение. Отремонтированы центр развития творчества «Левобережный», детская школа искусств №3. Установлены 145 камер безопасности. На всё это привлечены сотни миллионов рублей из различных федеральных, региональных и муниципальных программ.
В 2025 году благоустройство района продолжится: известно, что начнётся второй этап обновления сквера 9 Мая, капитальный ремонт ждёт школу №4 и Дом музыки, будут отремонтированы тротуары на улице Прокатной.
Продолжится в этом году и работа по наказам избирателей. Как рассказал Василий Литовкин, на их выполнение губернатором выделены 10 миллионов рублей. Тому, как распределить дополнительные средства, и была посвящена основная часть стратсессии.
— Я предпочитаю живое общение — так можно лучше понять проблемы людей и говорить честно. Наш район малоэтажный, есть частный сектор, мы здесь почти все знаем друг друга. Поэтому я считаю, что новолипчане — одна большая семья, и мы всегда понимаем друг друга, — обратился Василий Литовкин к залу.
Такой подход жители Левобережья оценили — депутату задали множество вопросов.
— Я живу на улице Прокатной, 17. Рядом пять расселённых домов, но их до сих пор не сносят. А это всё-таки строительный мусор, да и сами дома привлекают посторонних людей, — описала проблему своего квартала одна из новолипчанок.
Василий Литовкин ответил:
— Вопрос сноса расселённых домов буду выносить на сессию горсовета и ставить вопрос перед администрацией города. Обязательно подниму ситуацию на Прокатной. Сам вижу, что проблема требует решения.
Раиса Измайлова с улицы Осипенко, 4 говорила об утечке питьевой воды, которую до сих пор не устранили, несмотря на её обращения в «РВК-Липецк».
— А наш дом старый — нет ни уборщицы, ни дворника. При этом платим за содержание жилья. Управляющая компания «Зевс» никак не реагирует.
Василий Литовкин повторил мысль, прозвучавшую на первой стратсессии в Левобережье: управляющим компаниям активность Клуба городского жителя не очень нравится, поэтому будем встречаться с руководителями УК и решать вопросы.
— Но наведения порядка от них мы всё равно будем добиваться!
Жители домов 1931–1932 годов постройки на улице Осипенко спросили, когда их включат в программу переселения.
— У нас деревянные перекрытия, ветхие ступени — всё в аварийном состоянии.
— Сейчас переселяют тех, чьи дома признали аварийными и включены в программу переселения до 2017 года. В 2024 году эта программа должна быть реализована. Как только появятся конкретные решения и финансирование, работа возобновится. Уже десятки тысяч липчан благодаря программе получили новое жильё, — обнадёжил жителей улицы Василий Литовкин.
Итогом жарких споров на сессии стал выбор трёх приоритетных направлений точечного благоустройства: установка детских и спортивных площадок, ремонт дворов и дорог, освещение улиц.
Как отметил Василий Литовкин, изначально на втором месте была опиловка деревьев.
— Мы уже убрали много старых тополей, но предстоит ещё работа. Однако в итоге жители активнее поддержали освещение — эту задачу будем решать. А главным запросом стали детские и спортивные площадки. Мы обязаны обеспечить детей безопасными местами для игр, а взрослых — возможностью заниматься спортом.
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