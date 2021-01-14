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По факту лыжного слалома на дорогах Липецка ГИБДД проведет проверку

5 842
#лыжи #гонка #дорога #ГИБДД
1
По факту лыжного слалома на дорогах Липецка ГИБДД проведет проверку

Видео с лыжником, гонявшим по заснеженной проезжей части на буксире к машине, заинтересовало полицейских 

Как сообщал GOROD48, инструктор одного из липецких горнолыжных центров выложил в Инстаграм видео, на котором он рассекает «прицепом» к автомобилю во время снегопада. Лыжник лихо вылетает на полосу встречного движения, пытается рукой поймать столбы дорожных знаков. Но забава не прошла мимо взора сотрудников ГИБДД. 

- В Госавтоинспекции по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Ответственность за данное правонарушение предусмотрено частью 2 статьи 12.23 КоАП РФ, санкция которой предусматривает административный штраф в размере одной тысячи рублей.



5 842
#лыжи #гонка #дорога #ГИБДД
1

Комментарии (5)

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Дотошный

19 минут назад
Где шлем где наколенники,тоже мне инструктор
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МиГ

21 минуту назад
Ну, тут речь идет не о "домахиваться", а о недалеком человеке который не осознает всю тяжесть совершенного преступления.
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1

22 минуты назад
наверное блатной. Это создание опасной обстановки на дороге - лишение прав. Надо видос кинуть в Центральный Аппарат МВД
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Ну

35 минут назад
И чо из этого??? Нашли, до кого домахиваться! Смех только с вас
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БЕСТОЛКОВАЯ ПРОВЕРКА

53 минуты назад
Номера на лыжнике то не было
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