Общество
сегодня, 12:27
По факту лыжного слалома на дорогах Липецка ГИБДД проведет проверку
Видео с лыжником, гонявшим по заснеженной проезжей части на буксире к машине, заинтересовало полицейских
Как сообщал GOROD48, инструктор одного из липецких горнолыжных центров выложил в Инстаграм видео, на котором он рассекает «прицепом» к автомобилю во время снегопада. Лыжник лихо вылетает на полосу встречного движения, пытается рукой поймать столбы дорожных знаков. Но забава не прошла мимо взора сотрудников ГИБДД.
- В Госавтоинспекции по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Ответственность за данное правонарушение предусмотрено частью 2 статьи 12.23 КоАП РФ, санкция которой предусматривает административный штраф в размере одной тысячи рублей.
- В Госавтоинспекции по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Ответственность за данное правонарушение предусмотрено частью 2 статьи 12.23 КоАП РФ, санкция которой предусматривает административный штраф в размере одной тысячи рублей.
Дотошный
МиГ
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Ну
БЕСТОЛКОВАЯ ПРОВЕРКА