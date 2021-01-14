Происшествия

сегодня, 08:57

Снегопад и метель не привели к всплеску ДТП

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#ДТП #снегопад
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За минувшие сутки зарегистрировано 29 ДТП с механическими повреждениями транспорта.

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Из-за непогоды движение было затруднено по многим улицам Липецка. Тем не менее, как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, метель и сильный снегопад не привели к всплеску ДТП: за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 29 аварий с механическими повреждениями транспорта. Обычный среднесуточный показатель составляет 30-33 ДТП.

- Жители области адекватно отреагировали на ухудшение погодных условий, снизили скорость, а кто-то вообще, учитывая ситуацию на дорогах, решил отказаться от личного автотранспорта, - отметили в липецкой госавтоинспекции.

Тем не менее, отдельные происшествия были. Так, сегодня около часа ночи  на кольце ЛТЗ фура забуксовала в снегу и перекрыла дорогу на чуть более 15 минут. 

Накануне около 17:00 в Борино занесло легковушку, она зацепила столб и улетела в кювет.

Борино.jpg

- Все живы: даже без "Скорой помощи" обошлось, в рубашке родились, - отмечают очевидцы.

Борино2.jpg

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#ДТП #снегопад
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Комментарии (2)

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Смотрящий

26 минут назад
За то ни как в Шанхае!
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Липчанка

54 минуты назад
А если бы еще чистить во время начинали. Сегодня утром новолипчане ехали на работу по калее. В девять часов ничего не изменилось. Все таже калея, дороги чистить даже не начинали. От трактора до проходных бездорожье. Ну это ли не безобразие...
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