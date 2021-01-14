Снегопад и метель не привели к всплеску ДТП

За минувшие сутки зарегистрировано 29 ДТП с механическими повреждениями транспорта.

Из-за непогоды движение было затруднено по многим улицам Липецка. Тем не менее, как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, метель и сильный снегопад не привели к всплеску ДТП: за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 29 аварий с механическими повреждениями транспорта. Обычный среднесуточный показатель составляет 30-33 ДТП.- Жители области адекватно отреагировали на ухудшение погодных условий, снизили скорость, а кто-то вообще, учитывая ситуацию на дорогах, решил отказаться от личного автотранспорта, - отметили в липецкой госавтоинспекции.Тем не менее, отдельные происшествия были. Так, сегодня около часа ночи на кольце ЛТЗ фура забуксовала в снегу и перекрыла дорогу на чуть более 15 минут.Накануне около 17:00 в Борино занесло легковушку, она зацепила столб и улетела в кювет.- Все живы: даже без "Скорой помощи" обошлось, в рубашке родились, - отмечают очевидцы.