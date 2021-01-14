Общество

41 минуту назад

Высота снежного покрова в Липецке увеличилась на 10 сантиметров

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#cнегопад
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Высота снежного покрова в Липецке увеличилась на 10 сантиметров

Снег равномерно засыпал все районы и города области.

За минувшие сутки в Липецке выпало 9,6 мм осадков. Это примерно четверть месячной нормы. Для января она составляет 38 мм. В районах области примерно такие же показатели. Об этом GOROD48 рассказала дежурный синоптик Ольга Таболина.

Ночной снегопад липецких синоптиков не впечатлил, обычная зима. Они ожидают, что снег местами еще будет идти сегодня днем.
4 485
#cнегопад
2

Комментарии (4)

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Пипецк

13 минут назад
Пойду щас на лыжах....
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Нот

18 минут назад
Прекрасная погода. Но не забывайте чистить дороги.
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Эх

22 минуты назад
Какой это снег, так себе..... только чуть прикрыл.
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Смотрящий

24 минуты назад
Кого не впечатлили ... лопату в руки и разгребать сугробы, отгребать город так сказать!
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