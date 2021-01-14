Высота снежного покрова в Липецке увеличилась на 10 сантиметров

Снег равномерно засыпал все районы и города области.

За минувшие сутки в Липецке выпало 9,6 мм осадков. Это примерно четверть месячной нормы. Для января она составляет 38 мм. В районах области примерно такие же показатели. Об этом GOROD48 рассказала дежурный синоптик Ольга Таболина.



Ночной снегопад липецких синоптиков не впечатлил, обычная зима. Они ожидают, что снег местами еще будет идти сегодня днем.