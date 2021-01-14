52 минуты назад
Под Липецком столкнулись два грузовика
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали пять человек.
В Липецке на улице Замятина столкнулись две «Мазды», после чего одна из них наехала на стоящий автомобиль «Лада-Ларгус». В аварии пострадала 33-летняя женщина-пассажир одной из иномарок.
В Ельце на трассе «Дон» столкнулись автомобили «Мерседес» под управлением 44-летнего мужчины, «АФ-77A3BJ» с 33-летним водителем и «Исузу» под управлением 29-летнего водителя. В аварии пострадал водитель «Исузу». Его доставили в больницу, и после оказания помощи отпустили домой.
За сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4226 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли четверых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 45.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 3871 случай превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
Также зафиксировано 29 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Дон