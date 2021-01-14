Под Липецком столкнулись два грузовика

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали пять человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 13 января в Липецком районе на дороге «Обход города Липецка» столкнулись грузовики «КамАЗ» под управлением 50-летнего водителя и «Вольво». В аварии пострадал водитель «КамАЗа», он госпитализирован. Причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения.

В Липецке на улице Замятина столкнулись две «Мазды», после чего одна из них наехала на стоящий автомобиль «Лада-Ларгус». В аварии пострадала 33-летняя женщина-пассажир одной из иномарок.

В Ельце на трассе «Дон» столкнулись автомобили «Мерседес» под управлением 44-летнего мужчины, «АФ-77A3BJ» с 33-летним водителем и «Исузу» под управлением 29-летнего водителя. В аварии пострадал водитель «Исузу». Его доставили в больницу, и после оказания помощи отпустили домой.

За сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4226 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли четверых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 45.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 3871 случай превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксировано 29 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.