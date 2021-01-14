Общество
32 минуты назад
Жить можно: последствия снегопада не остановили движение в Липецке
На дорогах – привычные утренние заторы.
Вчера днем в город пришла метель, которая продолжилась и ночью. Вечером Липецк встал в пробках, а вот утром в четверг, 14 января, ситуация оказалась не столь критичной.
По данным сервиса «Яндекс.Дороги» на 08:30 затруднения в скорости движения есть на улицах Гагарина и Московской, в районе КТЗ, улицах Механизаторов, Стаханова и Катукова. Небольшие трудность есть на Елецком шоссе и Товарном проезде. Сообщений о мелких ДТП от автомобилистов нет.
Официальных сведений о количестве и времени привлеченной на уборку улиц техники пока не поступало. Работу коммунального транспорта можно отследить на интерактивной карте.
По данным сервиса «Яндекс.Дороги» на 08:30 затруднения в скорости движения есть на улицах Гагарина и Московской, в районе КТЗ, улицах Механизаторов, Стаханова и Катукова. Небольшие трудность есть на Елецком шоссе и Товарном проезде. Сообщений о мелких ДТП от автомобилистов нет.
Официальных сведений о количестве и времени привлеченной на уборку улиц техники пока не поступало. Работу коммунального транспорта можно отследить на интерактивной карте.
Пeppи Mейсон
Антон
Эх
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