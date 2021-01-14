Общество

32 минуты назад

Жить можно: последствия снегопада не остановили движение в Липецке

5 759
#пробки #метель
2
Жить можно: последствия снегопада не остановили движение в Липецке

На дорогах – привычные утренние заторы.

Вчера днем в город пришла метель, которая продолжилась и ночью. Вечером Липецк встал в пробках, а вот утром в четверг, 14 января, ситуация оказалась не столь критичной.

По данным сервиса «Яндекс.Дороги» на 08:30 затруднения в скорости движения есть на улицах Гагарина и Московской, в районе КТЗ, улицах Механизаторов, Стаханова и Катукова. Небольшие трудность есть на Елецком шоссе и Товарном проезде. Сообщений о мелких ДТП от автомобилистов нет.

Официальных сведений о количестве и времени привлеченной на уборку улиц техники пока не поступало. Работу коммунального транспорта можно отследить на интерактивной карте.

5 759
#пробки #метель
2

Комментарии (5)

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Пeppи Mейсон

3 минуты назад
Снег не остановит мою работу на благо липчан
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Антон

13 минут назад
Техника выехала после 7 утра а до этого люди сами себе протаптывали путь и дорогу на остановки и на работу.А сейчас как обычно по старому сценарию дороги почистили для машин а весь снег сугробами на тропинки пешеходам тротуары и выбирайтесь сами люди как можете и мост кольца трубного завода по обе стороны засыпят летайте люди
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Эх

20 минут назад
Мож ещё подвалит.
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Я

22 минуты назад
Время уже 9 утра , трактор появился во дворе. Неужели раньше нельзя почистить за двойную оплату. Нет же, а то на карманные расходы не останется
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?

23 минуты назад
А что за авария на 24 микрорайоне на теплотрассе? Может и на других районах"
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