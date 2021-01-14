Дети вброд идут в школу

Из «новых» районов Липецка поступают сигналы о коммунальных проблемах.

Сегодня утром ученики школы №68 в районе МЖК добирались до учреждения вброд. На коммунальных сетях в «новых» микрорайонах произошла авария. Вода хлещет по всей проезжей части, коммунальщики пытаются расчистить тропинки. В порыв на проезжей части на улице Стаханова угодил автомобиль. По данным GOROD48, водитель ошпарил ноги кипятком. Сигналы о коммунальных проблемах этим утром пришли в GOROD48 из разных частей Юго-Запада. Об отключении света или горячей воды и отопления сообщили жители района автопарка, микрорайонов №№ 21,22,23 и 27.