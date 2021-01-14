Общество

36 минут назад

Горячая вода с улицы Стаханова протекла по теплотрассе и Каменному логу в 15-й микрорайон

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#коммунальная авария #порыв
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Горячая вода с улицы Стаханова протекла по теплотрассе и Каменному логу в 15-й микрорайон

Жители 15-го микрорайона Липецка приняли протекшую по теплотрассе и Каменному логу горячую воду с места порыва на улице Стаханова за коммунальную аварию.

Несколько домов окутала паровая завеса. Жители этих домов начали публиковать в социальных сетях видеозаписи клубов пара.



Как сообщили GOROD48 пресс-службе ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация», сотрудники компании проверили информацию от жителей микрорайона по поводу порыва и не нашли ее подтверждения.

- Горячая вода с места порыва на улице Стаханова протекла по теплотрассе и вышла на улицу в 15-м микрорайоне, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что сегодня на сетях ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» произошел прорыв горячей воды. Из-за прорыва отключено теплоснабжение следующих домов:

- ул. Стаханова 29а, 27, 25, 25а, 23, 31а, 13, 13а, 11, 7, 9, 5, 3, 15, 17, 19, 21;
- ул. 60 лет СССР, 28, 24, 30, 24а;
- ул. П. Смородина, 2, 6, 8, 10, 14, 4а;
- ул. Водопьянова 23, 25, 23а, 25а, 29а, 29, 31.
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#коммунальная авария #порыв
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Комментарии (2)

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Смотрящий

24 минуты назад
Греем улицу ... а платить все одно будем мы! Совесть есть вообще в этой стране?
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))))

26 минут назад
Да не вода это, деньги утекают.....)))
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