Общество
57 минут назад
В отключенные из-за аварии дома начинают пуск отопления
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Сначала батареи будут прохладными, им нужно время на прогрев.
«Квадра» начала пуск тепла в дома, отключенные от отопления из-за аварии на сетях 14 января. Вскоре тепло должно прийти в 31 из 34 отключенных домов.
- Липецкий филиал возобновил подачу тепла и горячей воды в жилые дома 23 микрорайона, за исключением адресов Стаханова, 29а , ул. 60 лет СССР №№28, 24. Просьба с пониманием отнестись к тому, что сначала параметры теплоносителя будут снижены. Полностью они восстановятся после завершения ремонтных работ на улице Стаханова. О сроках окончания ремонта сообщим дополнительно, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация».
Напомним, авария на теплосети на улице Стаханова произошла 14 января. Для ликвидации порыва от отопления отключили 34 жилых дома, детские сады и две школы. В промоину с кипятком упала 19-летняя девушка, а также въехал 31-летний водитель "Лады Весты". Они госпитализированы в отделение интенсивной терапии областного ожогового центра.
По факту происшествия проверки инициировали полиция, прокуратура и СУ СК РФ по Липецкой области.
- Липецкий филиал возобновил подачу тепла и горячей воды в жилые дома 23 микрорайона, за исключением адресов Стаханова, 29а , ул. 60 лет СССР №№28, 24. Просьба с пониманием отнестись к тому, что сначала параметры теплоносителя будут снижены. Полностью они восстановятся после завершения ремонтных работ на улице Стаханова. О сроках окончания ремонта сообщим дополнительно, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация».
Напомним, авария на теплосети на улице Стаханова произошла 14 января. Для ликвидации порыва от отопления отключили 34 жилых дома, детские сады и две школы. В промоину с кипятком упала 19-летняя девушка, а также въехал 31-летний водитель "Лады Весты". Они госпитализированы в отделение интенсивной терапии областного ожогового центра.
По факту происшествия проверки инициировали полиция, прокуратура и СУ СК РФ по Липецкой области.
8 724
Вот что значит московское покровительство.
Гость
Пятерочка
Житель
Чиновник
КВАДРЕ
местный
Житель