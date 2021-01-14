Общество

57 минут назад

В отключенные из-за аварии дома начинают пуск отопления

8 724
#коммунальная авария
1
В отключенные из-за аварии дома начинают пуск отопления

Сначала батареи будут прохладными, им нужно время на прогрев.

«Квадра» начала пуск тепла в дома, отключенные от отопления из-за аварии на сетях 14 января. Вскоре тепло должно прийти в 31 из 34 отключенных домов.

- Липецкий филиал возобновил подачу тепла и горячей воды в жилые дома 23 микрорайона, за исключением адресов Стаханова, 29а , ул. 60 лет СССР №№28, 24. Просьба с пониманием отнестись к тому, что сначала параметры теплоносителя будут снижены. Полностью они восстановятся после завершения ремонтных работ на улице Стаханова. О сроках окончания ремонта сообщим дополнительно, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация».

Напомним, авария на теплосети на улице Стаханова произошла 14 января. Для ликвидации порыва от отопления отключили 34 жилых дома, детские сады и две школы. В промоину с кипятком упала 19-летняя девушка, а также въехал 31-летний водитель "Лады Весты". Они госпитализированы в отделение интенсивной терапии областного ожогового центра. 

По факту происшествия проверки инициировали полиция, прокуратура и СУ СК РФ по Липецкой области. 


8 724
#коммунальная авария
1

Комментарии (8)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вот что значит московское покровительство.

4 минуты назад
Не смотря на то что есть пострадавшие от первых лиц одно молчание. В питере губернатор сразу с реагировал а здесь врот воды набрали .
ответить

Гость

10 минут назад
Житель, какой подвоз? Для этого дворы чистить надо
ответить

Пятерочка

18 минут назад
Погодите, вы еще не всю воду у нас скупили. Пока всю не купите -не видать вам воды
ответить

Житель

23 минуты назад
Смородина 24 нет в списке отключенных ,но сидим без воды и тепла
ответить

Чиновник

29 минут назад
Житель, снего полно наулице, вот тебе и вода.
ответить

КВАДРЕ

33 минуты назад
Чтоб ей пусто было.
ответить

местный

35 минут назад
С 5 УТРА нет холодной воды до сих пор и видимо не будет. В доме 68 квартир.Без горячей обойтись можно,но без холодной как?
ответить

Житель

50 минут назад
Да пофиг нам на тепло вы либо воду холодную дайте либо организуйте ее подвоз. Весь день без воды сидим.
ответить

Еще в рубрике

Липецкий филиал ПАО «Квадра» восстановил подачу тепла
#коммунальная авария
1
Липецкий филиал ПАО «Квадра» восстановил подачу тепла

23 минуты назад

Общество
На храме в Елецком районе установили купол
#православие #религия
4
На храме в Елецком районе установили купол

сегодня, 15:21

Общество
Дело о ДТП, в котором погиб 22-летний парень, передано в суд
#ДТП
5
Дело о ДТП, в котором погиб 22-летний парень, передано в суд

сегодня, 14:04

Общество
Автомобилистов оштрафовали за новогоднюю фотосессию
#нарушение ПДД #фотосессия
18
Автомобилистов оштрафовали за новогоднюю фотосессию

сегодня, 13:56

Общество
Депутаты горсовета зарубили идею передачи частному инвестору уличного освещения Липецка
#концессия #уличное освещение
11
Депутаты горсовета зарубили идею передачи частному инвестору уличного освещения Липецка

сегодня, 13:45

Общество
Карантин объявлен в пяти школах: в двух - полностью и в трёх - частично
#карантин #школа #детский сад
4
Карантин объявлен в пяти школах: в двух - полностью и в трёх - частично

сегодня, 13:36

Общество