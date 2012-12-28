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Общество
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сегодня, 15:21
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Заасфальтировать дорогу на улице Советской обещают 27 мая
Работы проезжей части ведут энергетики.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Липецкого филиала компании «РИР», часть дороги перекрыта для ремонта теплосети, порыв на которой выявилен во время гидравлических испытаний. Подрядчик обещал заасфальтировать раскопку до вторника, 27 мая.
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