Заасфальтировать дорогу на улице Советской обещают 27 мая

Работы проезжей части ведут энергетики.

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Уже несколько на проезжей части улицы Советской по направлению к площади Победы перекрыта часть полос: энергетики ведут ремонтные работы.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Липецкого филиала компании «РИР», часть дороги перекрыта для ремонта теплосети, порыв на которой выявилен во время гидравлических испытаний. Подрядчик обещал заасфальтировать раскопку до вторника, 27 мая.