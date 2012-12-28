Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Как будто убивал женщину…»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: атака БПЛА, жизнь без интернета и упавший в костер
Общество
Уголовное дело в отношении бывшего начальника управления благоустройства Липецка приостановлено
Происшествия
Три БПЛА уничтожены ночью над Липецкой областью
Происшествия
Пятеро подрались возле прокуратуры области и повалили фонарь
Происшествия
Первый набор липецкого медвуза будет учиться бесплатно
Общество
Гонщика по тротуарам Копцевых Хуторов задержали в центре Липецка
Происшествия
Бешеную кошку выявили в Липецке
Здоровье
39-летний липчанин попал в реанимацию с серьёзной элетротравмой
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Происшествия
Читать все
Строительство новой ветки Октябрьского моста перестало быть приоритетом мэрии
Общество
Возле Центрального рынка временно заасфальтируют трамвайные пути
Общество
11-летний мальчик врезался в дерево на электроскутере
Происшествия
Заасфальтировать дорогу на улице Советской обещают 27 мая
Общество
Литовкин: «Новолипчане — одна большая семья, и мы понимаем друг друга»
Общество
70-летний липчанин перевёл мошенникам 683 000 рублей
Происшествия
Монтажник из Липецка добился от воронежского работодателя выплаты задолженности по зарплате
Общество
На достройку хирургического корпуса областной детской больницы выделены более миллиарда рублей
Общество
«Инвестор» оформил кредиты на коллег и перевёл мошенникам больше двух миллионов рублей
Происшествия
В Липецкой области приостановился рост цен на бензин и дизтопливо
Экономика
Читать все
Общество
415
сегодня, 15:21
8

Заасфальтировать дорогу на улице Советской обещают 27 мая

Работы проезжей части ведут энергетики.

Уже несколько на проезжей части улицы Советской по направлению к площади Победы перекрыта часть полос: энергетики ведут ремонтные работы.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Липецкого филиала компании «РИР», часть дороги перекрыта для ремонта теплосети, порыв на которой выявилен во время гидравлических испытаний. Подрядчик обещал заасфальтировать раскопку до вторника, 27 мая.
раскопки
энергетики
0
0
1
0
4

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Опытные.
22 минуты назад
Вы поделитесь опытом с РВК. А то они подобную бы дыру месяца 2 наблюдали на её осадку а потом 4-6 раз пересекаются из за посадки. А вообще то 25 сроки подачи горячий воды, вы в курсе? По вашем же графиками. Или графики только для отчётности ?
Ответить
Странно
39 минут назад
Пять дней, чтобы залатать трубу?! Вы серьезно?
Ответить
Гость
57 минут назад
За то общественный транспорт не будет ездить по дублерам 24-25 числа а будет двигаться только по Советской связи с МАРАФОНОМ. ПРОСТО ИДИОТИЗМ.
Ответить
К
сегодня, 15:41
Когда это закончится!!!!
Ответить
52 минуты назад
А Вы о чём?
Ответить
Sokol med
сегодня, 15:37
Обещать, не значит жениться .
Ответить
сегодня, 15:36
В который раз!
Ответить
?????
сегодня, 15:24
шо опять? каждый год на одном и том же месте
Ответить
Рекомендуем
Общество
24 и 25 мая часть улиц Липецка перекроют на время полумарафона
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
Липчане и гости из Сербии заложили в Молодежном парке «Аллею Славы» в честь 80-летия Победы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить