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Монтажник из Липецка добился от воронежского работодателя выплаты задолженности по зарплате
Общество
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37 минут назад
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Монтажник из Липецка добился от воронежского работодателя выплаты задолженности по зарплате
Недобросовестный работодатель заплатил еще и компенсацию. Приставы также заставили его признать трудоустройство липчанина официально.
Как установлено судом, в 2024 году липчанин устроился в строительную фирму, привлеченный высокой зарплаты. Но работодатель не только платил меньше обещанного, но и не оформил монтажника на работу официально. Несмотря на это, липчанин несколько месяцев работал сначала монтажником, затем мастером участка, но не получив обещанного уволился и обратился в суд для защиты своих трудовых прав.
Суд обязал строительную компанию официально признать факт трудовых отношений, выплатить задолженность по зарплате и компенсировать липчанину моральный вред.
После ареста счета судебными приставами, работодатель выплатил задолженность по зарплате и компенсацию. Общая сумма выплаты составила 214 тысяч рублей.
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