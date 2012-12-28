Монтажник из Липецка добился от воронежского работодателя выплаты задолженности по зарплате

Недобросовестный работодатель заплатил еще и компенсацию. Приставы также заставили его признать трудоустройство липчанина официально.

Сотрудники Левобережного районного отдела судебных приставов Воронежа помогли монтажнику из Липецка получить полную компенсацию от строительной компании-должника.Как установлено судом, в 2024 году липчанин устроился в строительную фирму, привлеченный высокой зарплаты. Но работодатель не только платил меньше обещанного, но и не оформил монтажника на работу официально. Несмотря на это, липчанин несколько месяцев работал сначала монтажником, затем мастером участка, но не получив обещанного уволился и обратился в суд для защиты своих трудовых прав.Суд обязал строительную компанию официально признать факт трудовых отношений, выплатить задолженность по зарплате и компенсировать липчанину моральный вред.После ареста счета судебными приставами, работодатель выплатил задолженность по зарплате и компенсацию. Общая сумма выплаты составила 214 тысяч рублей.