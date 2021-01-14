Общество

35 минут назад

Прокуратура организовала проверку по факту коммунальной аварии на улице Стаханова

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#коммунальная авария
Прокуратура организовала проверку по факту коммунальной аварии на улице Стаханова
По поручению прокуратуры области прокуратура Советского района Липецка организовала проверку обстоятельств коммунальной аварии на улице Стаханова, в результате которой в провал  попал легковой автомобиль.  

- По результатам проверки будет дана правовая оценка соблюдению  требований федерального законодательства в деятельности ресурсоснабжающей организации - Липецкого филиала ПАО «Квадра», - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, что 14 января на улице Стаханова произошел порыв теплосети. На месте аварии ушел одним колесом под асфальт легковой автомобиль.

- Сегодня, 14 января, по показаниям приборов было зафиксировано увеличение расхода теплоносителя. В результате обхода наши сотрудники обнаружили повреждение на трубопроводе по улице Стаханова, - сообщили в пресс-службе ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация». - На месте уже работает ремонтная бригада. 

До устранения порыва отключено теплоснабжение следующих домов

- ул. Стаханова 29а, 27, 25, 25а, 23, 31а, 13, 13а, 11, 7, 9, 5, 3, 15, 17, 19, 21;
- ул. 60 лет СССР, 28, 24, 30, 24а;
- ул. П. Смородина, 2, 6, 8, 10, 14, 4а;
- ул. Водопьянова 23, 25, 23а, 25а, 29а, 29, 31.
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#коммунальная авария

Комментарии (4)

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))))

16 минут назад
О! Возбудилися. Святые угодники, машина видать прокурорская утонула.
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Мимоходом

17 минут назад
Гнать из Липецка эту квадру. Это шкуродёры, толку никакого от них.
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Людмила

19 минут назад
В Выше указанной информации не отражен адрес дома по ул.Хренникова 5, отопление отключено, но информацией УК не владеет
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