Общество
35 минут назад
Прокуратура организовала проверку по факту коммунальной аварии на улице Стаханова
По поручению прокуратуры области прокуратура Советского района Липецка организовала проверку обстоятельств коммунальной аварии на улице Стаханова, в результате которой в провал попал легковой автомобиль.
- По результатам проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства в деятельности ресурсоснабжающей организации - Липецкого филиала ПАО «Квадра», - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры.
Напомним, что 14 января на улице Стаханова произошел порыв теплосети. На месте аварии ушел одним колесом под асфальт легковой автомобиль.
- Сегодня, 14 января, по показаниям приборов было зафиксировано увеличение расхода теплоносителя. В результате обхода наши сотрудники обнаружили повреждение на трубопроводе по улице Стаханова, - сообщили в пресс-службе ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация». - На месте уже работает ремонтная бригада.
До устранения порыва отключено теплоснабжение следующих домов
- ул. Стаханова 29а, 27, 25, 25а, 23, 31а, 13, 13а, 11, 7, 9, 5, 3, 15, 17, 19, 21;
- ул. 60 лет СССР, 28, 24, 30, 24а;
- ул. П. Смородина, 2, 6, 8, 10, 14, 4а;
- ул. Водопьянова 23, 25, 23а, 25а, 29а, 29, 31.
- По результатам проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства в деятельности ресурсоснабжающей организации - Липецкого филиала ПАО «Квадра», - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры.
Напомним, что 14 января на улице Стаханова произошел порыв теплосети. На месте аварии ушел одним колесом под асфальт легковой автомобиль.
- Сегодня, 14 января, по показаниям приборов было зафиксировано увеличение расхода теплоносителя. В результате обхода наши сотрудники обнаружили повреждение на трубопроводе по улице Стаханова, - сообщили в пресс-службе ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация». - На месте уже работает ремонтная бригада.
До устранения порыва отключено теплоснабжение следующих домов
- ул. Стаханова 29а, 27, 25, 25а, 23, 31а, 13, 13а, 11, 7, 9, 5, 3, 15, 17, 19, 21;
- ул. 60 лет СССР, 28, 24, 30, 24а;
- ул. П. Смородина, 2, 6, 8, 10, 14, 4а;
- ул. Водопьянова 23, 25, 23а, 25а, 29а, 29, 31.
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Мимоходом
Людмила