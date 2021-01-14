сегодня, 14:17
СК начал доследственную проверку по факту получения двумя липчанами ожогов в результате порыва теплотрассы
Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту получения ожогов двумя жителями областного центра в результате порыва теплотрассы.
- В рамках доследственной проверки опрашиваются потерпевшие, свидетели и очевидцы коммунальной аварии, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также тяжесть причиненого здоровью потерпевших вреда, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
По результатам комплекса проверочных мероприятий будет дана юридическая оценка действиям как должностных лиц ресурсоснабжающей организации, ответственных за безопасность предоставляемых услуг населению, так и сотрудников органов муниципальной власти, контролирующих деятельность коммунальщиков.
Городской
Витек
Люди добрый
А в итоге
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Андрей