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СК начал доследственную проверку по факту получения двумя липчанами ожогов в результате порыва теплотрассы

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#ожоги #коммунальная авария
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СК начал доследственную проверку по факту получения двумя липчанами ожогов в результате порыва теплотрассы

Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту получения ожогов двумя жителями областного центра в результате порыва теплотрассы.

По данным следствия, днем 14 января31-летний мужчина и 19-летняя девушка получили ожоги разной степени тяжести, обварившись горячей водой в результате порыва теплотрассы на улице Стаханова в Липецке.

- В рамках доследственной проверки опрашиваются потерпевшие, свидетели и очевидцы коммунальной аварии, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также тяжесть причиненого здоровью потерпевших вреда, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

По результатам комплекса проверочных мероприятий будет дана юридическая оценка действиям как должностных лиц ресурсоснабжающей организации, ответственных за безопасность предоставляемых услуг населению, так и сотрудников органов муниципальной власти, контролирующих деятельность коммунальщиков.
6 1636
#ожоги #коммунальная авария
2

Комментарии (6)

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Городской

18 минут назад
Витек, у человека 35 % ожога, какой миллион, хорошо инвалидом не останется
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Витек

30 минут назад
В итоге накажут или девочку-обходчика с мизерной зарплатой, или кого то с района теплосетей (выговор). Хорошо, если Квадра окажет нормальную помощь пострадавшим (не менее миллиона). Думаю сумма адекватная.
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Люди добрый

45 минут назад
Кто знает, подскажите, кто в городе хозяин, смотрящий и руководитель, ответственный за этот город, за жителей взрослых и детей?
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А в итоге

46 минут назад
или ничего никому не будет. Или найдут какого-нибудь стрелочника, а руководство Квадры останется безнаказанным. По хорошему руководство надо штрафовать на несколько миллионов и заводить уголовное дело
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Фокс

49 минут назад
"- так и сотрудников органов муниципальной власти, контролирующих деятельность коммунальщиков". Не было никакого контроля, некогда было, общественные пространства проверяли
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Андрей

52 минуты назад
Явная халатность. Эта камера несколько лет парила и никому не было дела.
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