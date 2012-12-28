Уголовное дело в отношении бывшего начальника управления благоустройства Липецка приостановлено
В обновленном отделении колопроктологии областной клинической больницы будут делать больше операций
Сегодня в Липецке: день рождения тюбика для зубной пасты, липчане назвали лучшие места для отдыха летом
Происшествия
263
18 минут назад
39-летний липчанин попал в реанимацию с серьёзной элетротравмой
Несчастный случай произошёл с электриком на подстанции.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчине диагностировали ожоги 15% поверхности тела, он находится в реанимации. Током у него серьёзно поражены голова, руки и сердце.
Пациент тяжёлый, врачи борются за его жизнь.
0
3
0
0
1
Комментарии