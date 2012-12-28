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18 минут назад

39-летний липчанин попал в реанимацию с серьёзной элетротравмой

Несчастный случай произошёл с электриком на подстанции.

21 мая около 11:00 в областной ожоговый центр был госпитализирован 39-летний липчанин, который получил серьёзную электротравму при коротком замыкании на подстанции.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчине диагностировали ожоги 15% поверхности тела, он находится в реанимации. Током у него серьёзно поражены голова, руки и сердце.

Пациент тяжёлый, врачи борются за его жизнь.
электротравма
ожог
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