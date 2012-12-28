39-летний липчанин попал в реанимацию с серьёзной элетротравмой

Несчастный случай произошёл с электриком на подстанции.

21 мая около 11:00 в областной ожоговый центр был госпитализирован 39-летний липчанин, который получил серьёзную электротравму при коротком замыкании на подстанции.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчине диагностировали ожоги 15% поверхности тела, он находится в реанимации. Током у него серьёзно поражены голова, руки и сердце.Пациент тяжёлый, врачи борются за его жизнь.