Общество
сегодня, 07:36
Лыжник устроил гонки по заснеженным дорогам Липецка прицепившись к автомобилю
Снегопад стал поводом для зимних забав липчан
Инструктор по лыжам одного из липецких горнолыжных центров выложил в Инстаграм видео гонок по дорогам Липецка во время снегопада.
Лыжника тянул на буксире по дорогам автомобиль. Слалом по проезжей части снимали на видео из машины сопровождения.
Лыжника тянул на буксире по дорогам автомобиль. Слалом по проезжей части снимали на видео из машины сопровождения.
Комментарии (17)
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Леша
Отлично сработала дорожная служба.
Фуфлыжник
Эх
Вася
Вася
Бюджетник
Бюджетник
Володя
Чем бы дитя