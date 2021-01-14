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Лыжник устроил гонки по заснеженным дорогам Липецка прицепившись к автомобилю

17 1521
#снегопад
2
Лыжник устроил гонки по заснеженным дорогам Липецка прицепившись к автомобилю

Снегопад стал поводом для зимних забав липчан

Инструктор по лыжам одного из липецких горнолыжных центров  выложил в Инстаграм видео гонок по дорогам Липецка во время снегопада.

Лыжника тянул на буксире по дорогам автомобиль. Слалом по проезжей части снимали на видео из машины сопровождения.


17 1521
#снегопад
2

Комментарии (17)

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Леша

4 минуты назад
Зря он номера засветил.
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Отлично сработала дорожная служба.

5 минут назад
Снег валил а трактора ездили туда сюда даже ковш не опускали наверное километраж нагоняли и выделенную солярку жгли? Видел как они гоняли по городу часов в 9-10 вечера. Те едут штук по 5-6 а это по однаму. Ждали окончание снежной бури. Зато в сводках напишут выведено 30 единиц только что они делали в момент снегопада ? В КОЗЛА РЕЗАЛИСЬ НА СТОЯНКАХ.
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Фуфлыжник

21 минуту назад
Летом он кстати тоже также катается
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Эх

22 минуты назад
Привлечь...
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Вася

22 минуты назад
а фейверк с машины почему не запускали? веселее было бы!
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Вася

25 минут назад
А инструктор то глупые поступки совершает, детей с детства учат не играться на дорогах, а у него видно зорька пионерская еще играет.....
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Бюджетник

30 минут назад
А вот штраф не за что выписывать. Пусть докажут что это проезжая часть. Снега по колено
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Бюджетник

31 минуту назад
Я вот тоже вчера новую плюшку дочери купил, теперь думаю надо опробовать к кому-нибудь прицепиться и до работы с ветерком
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Володя

32 минуты назад
Видать плохой инструктор
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Чем бы дитя

32 минуты назад
не тешилось , лишь бы не плакало !
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