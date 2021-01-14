Лыжник устроил гонки по заснеженным дорогам Липецка прицепившись к автомобилю

Снегопад стал поводом для зимних забав липчан

Инструктор по лыжам одного из липецких горнолыжных центров выложил в Инстаграм видео гонок по дорогам Липецка во время снегопада.Лыжника тянул на буксире по дорогам автомобиль. Слалом по проезжей части снимали на видео из машины сопровождения.