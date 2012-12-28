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Происшествия
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сегодня, 12:22
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70-летний липчанин перевёл мошенникам 683 000 рублей
А 17-летняя девушка — 60 000 рублей.
Также в Липецке зарегистрирован очередной случай мошенничества с участием несовершеннолетней. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полицию обратилась 42-летняя женщина, 17-летняя дочь которой 20 мая перевела на «безопасный счёт» 60 000 рублей.
23-летней липчанке звонили лжесотрудники «Почты России», «Госуслуг», и «Центрального Банка» и убедили перевести мошенникам 85 000 рублей.
А в Усмани в полицию пришла 36-летняя женщина, которую 20 и 21 мая неизвестный убедил установить вредоносные приложения, после чего он получил доступ к её телефону и данным «Госуслуг». В результате на женщину были оформлены несколько микрозаймов более чем на 15 000 рублей.
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