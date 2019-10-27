Haшему народу уже столько обещано, а ему все мало!

Итоги недели.

21 октября. Тогда, в 1944-м, столбики термометров поднялись до +17,8 градуса, а на этой неделе этот максимум был превзойден сразу на 2 градуса! Воздух в областном центре в понедельник прогрелся до 19,8 градуса. Это - самая высокая температура октября в Липецке за 110 лет метеорологических наблюдений.Как известно, никакой язык не статичен. Русский язык - тем более. Тем более, если этот язык находится во рту власть имущих. Например, липчанам сначала обещали воздушное метро, потом - скоростной трамвай. Но на этой неделе окончательно выяснилось, что. И пузырь этот лопнул на брифинге вице-губернатора Дмитрия Аверова. Он сообщил, что Липецке не будет развиваться рельсовый транспорт ни в виде метро, ни в виде скоростного трамвая.В феврале этого года строительство линии скоростного трамвая в Липецке протяженностью 13,3 км оценили в 9 млрд рублей. Но в мэрии нет денег даже на крайне необходимый капремонт существующих транспортной и контактной сетей: МУП «Городской электротранспорт» требуется на это 4 млрд рублей. Ровно столько, кстати, составляют собственные налоговые и неналоговые доходы муниципалитета. Поэтому в МУПе витает мнение о том, что трамваи вскоре повторят судьбу липецкого троллейбуса.Еще одним мыльным пузырем предыдущего руководства области и города оказалось строительство третьего мостового перехода - в створе улицы Водопьянова через реку Воронеж с выходом на улицу Металлургов. Несколько лет назад стоимость проекта обсчитали в 16 млрд рублей (без учета выкупа земельных участков у их собственников). На брифинге Дмитрий Аверов назвал новую цифру: 22 миллиарда!Выяснилось и то, что. Автоконцерн «Лифан» отказался разместить свое производство в Грязинском районе. Также. Возможно, на елецкой площадке ОЭЗ «Липецк», переименованной на днях в АО «Экономическая зона» (в нее помимо до недавнего времени федеральной зоны вошли все региональные промышленные и агропромышленные площадки и рекреационные территории), построят завод по производству гофрокартона. Кстати, третьей промплощадки в АО «Экономическая зона» не будет. Просто потому, что на ее грязинской и елецкой промплощадках свободной остается пока половина территорий. Последний, кстати, инвестор на этот час в регионе появился на этой неделе:. Его должны построить в 2021 году. А пока, по словам Дмитрия Аверова, основным драйвером экономики региона остается Новолипецкий комбинат ((доля черных металлов в региональном экспорте составляет 88%).Кстати,. Наш регион занял лишь 49 место в общем рейтинге. Неудивительно, что некоторые резиденты ОЭЗ «Липецк» специалистов находят аж на Урале по причине низкого качества специалистов, выпускаемых нашим техническим университетом.На этой неделе журнал Forbes оценил состояние 49-летней липчанки Ольги Белявцевой в $550 миллионов. В итоге. За прошедший год капитал частного инвестора Белявцевой вырос на 50 млн долларов.А вот и еще одна новость про чужие деньги.. 26-летний анестезиолог-реаниматолог перинатального центра Михаил Сальников, перебравшийся в Липецк из Воронежа, стал первым обладателем новой единовременной выплаты. Сертификат «Губернаторского миллиона» удачливому врачу вручил лично глава областной администрации. Инициативой, призванной привлечь в наш испытывающий дефицит врачебных специальностей регион «варягов», уже заинтересовалось 20 медиков, трое из которых получат работу и «губернаторский миллион» в ближайшее время. Бюджет программы на этот год - 25 млн рублей, на 2020-й - 60 миллионов (лечебным учреждениям Липецка и области не хватает 270 врачей: участковых терапевтов и педиатров, неонатологов, онкологов, офтальмологов, анестезиологов-реаниматологов, врачей «скорой помощи»).Впрочем, все и у нас хорошо. Так, на заседании малого административного Совета администрации Липецка, прошедшей за закрытыми для СМИ дверями и посвященной итогам социально-экономического развития муниципалитета за первые девять месяцев года,. Чиновники посчитали, что она выросла на 11% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. То есть жить стало лучше, жить стало веселей! Правда, горожане подобрались мэрии неблагодарными - рожают меньше, умирают чаще. А еще на этой неделе начальник отдела по работе с молодежью мэрии Надежда Бухтинова сообщила депутатам горсовета, что за два последних года из Липецка уехали почти 10 тысяч юношей и девушек.- с таким вопросом GOROD48 обратился к липчанам на улицах города и выяснил, что некоторые считают бессмысленным откладывать деньги на крупные покупки. А кому-то едва хватает на еду и элементарные вещи.Росстат на этой неделе подсчитал количество семей, которые, несмотря на стабильную работу, могут позволить себе купить на заработную плату только одежду и еду. Доля таких семей в 2019 году увеличилась до 49,4%. Также на этой неделе российское правительство списало странам Африки долги на 20 млрд долларов. Для сравнения - списанный долг черному континенту равен 20 годовым бюджетам Липецкой области.Примечательно, что несмотря на то, что 9% липчан официально живут за чертой бедности,. К такому выводу пришли аналитики финансового университета при правительстве России. Липецк по уровню условий жизни горожан попал на 43 строчку общего списка городов с числом населения свыше 250 тысяч человек. 60% горожан довольны состоянием того дома, в котором живут. 43% липчан удовлетворены качеством услуг ЖКХ. 91% опрошенных в Липецке считают, что в городе строится достаточно жилья. 70% довольны благоустройством города.Но жить станет еще лучше, ведь. На этот счет распорядился губернатор Игорь Артамонов. Самые большие праздничные елки установят на площади Петра, Соборной и у спорткомплекса «Звездный». Эти главные символы зимы появятся на Городище, во всех парках, скверах и жилых микрорайонах. Кроме того, украшать Липецк планируют светящимися деревьями, фигурами животных и праздничными гирляндами. Они будут смонтированы на площади Революции, у Комсомольского пруда, на улице Космонавтов и на всех главных магистралях областного центра. Планируют в Липецке установить ледяные горки для катания и хоккейные коробки во дворах жилых домов и на пришкольных территориях. На стадионе «Металлург» традиционно зальют дорожки для массового катания липчан.Не успели горожане переварить новость прошлой недели о возможном водружении на проспект Победы еще одного памятника Победе, как случилась новая напасть -! В горсовете обсудили появление новых артобъектов местных художников: памятник Ивану Бунину, скульптуру «Курортница», памятный знак указу Александра I и скульптуру Архангела с макетом утраченного храма (два из них попытаются вместить в Нижний парк). По итогам обсуждения депутаты зарубили три памятника, согласившись рекомендовать администрации города установить лишь памятник Ивану Бунину.А вот. Из всех представленных на конкурс проектов обновления парка эксперты выбрали три. Отдать свой голос за понравившийся проект можно на сайте мэрии с 25 октября по 1 ноября.Между тем. Приговором Октябрьского районного суда Липецка Виталий Лаюров признан виновным в получении взяток. Как установлено судом, Лаюров получил через посредника от индивидуального предпринимателя 15 000 рублей за возможность поставить для нужд парка деревянную горку, а также заключить договор поставки товара по индивидуальному заказу. А еще директор получил 50 000 рублей от руководителя одной из организаций за размещение на территории парка катка. Также взамен за ремонт своего автомобиля на сумму 50 000 рублей Лаюров предоставил предпринимателю право разместить на территории парка его торговый объект.На этой неделе GOROD48 объехал проблемные социальные объекты: школу на Манеже и ясли на улице Папина.Школу на улице 50 лет НЛМК должны были сдать в эксплуатацию еще 2 июля прошлого года, а по факту ее построят в 2020-м. С объекта-долгостроя наконец-то ушло скандальное ООО «Сталь-М» - эта тамбовская организация, которую в Липецк привел мэр Сергей Иванов, не справилась вовремя ни с одной из задач, которые ей ставил явно благоволящий к нему заказчик (тамбовчане завалили сроки строительства Городища, жилья и МБУ «Технопарк-Липец», ремонта стадиона «Металлург», благоустройства Каменного лога в центре города - объект забросили на 10% готовности, той же школы на улице 50 лет НЛМК).- так отозвался о работе тамбовчан прораб липецкого АО «ДСК», перехватившего проблемный объект. Сейчас- строительная готовность объекта-долгостроя оценивается в 70%.В этом году в Липецке должны сдать в эксплуатацию семь ясельных корпусов. Пять объектов уже готовы или почти готовы к приему малышей в возрасте до трех лет. Ясли в микрорайоне «Европейский» построены, но не могут быть открыты по причине отсутствия к ним подхода и подъезда (объект находится в середине микрорайона окружении стройплощадок). Ясли на улице сейчас Папина готовы на 55%. Но руководитель ООО «Липецксантехмонтаж-1» Андрей Бугаков, строящий этот объект, заверяет, что до 15 декабря работа будет сделана.На этой неделе в администрации области обсудили сроки и качество реконструкции первой очереди проспекта Победы в Липецке - от памятника Танкистам до автовокзала. Выяснилось, что. В целом за два года от площади Победы до памятника Танкистам заменят опоры уличного освещения, отремонтируют тротуары, переустроят систему ливневой канализации, снесут нестационарные объекты торговли, заменят остановочные павильоны (некоторые из остановок будут перенесены), организуют парковочные и заездные карманы, обустроят зоны отдыха. В следующем году Центральный рынок с улицей 60 лет СССР свяжет велодорожка.А вот планы по расширению улицы Баумана наткнулись на сопротивление части ее жителей. К протесту против здравого смысла присоединилась ЛДПР.- К нам обратились за поддержкой жители этой улицы. Их интересует вопрос справедливой компенсации за земельные участки, которые они могут потерять. На публичных слушаниях люди высказались против планов администрации, но услышаны не были. А у них прямо под домами, под окнами будет проходить дорога. Мы за то, чтобы людям предложили рыночную, а не кадастровую, выкупную цену за те земельные участки, которые у них изымут. Им могут обещать одно, а получат они другое. Считаем, что мэрии нужно найти разумный консенсус с жителями улицы Баумана. Если же нет, то мы можем поддержать протест людей и другими мерами, если потребуется, - пикетами и палаточным лагерем, - сказал руководитель регионального отделения ЛДПР Анатолий Емельянов (см.).Во вторник GOROD48 сообщил, что. Глава Липецка попытается согласовать с депутатами горсовета сделку по передаче в госсобственность здания Городского Дворца молодежи «Октябрь», которое физически и морально устарело. Там действительно все плохо. Текут потолки. Нужно менять пол. В аварийном состоянии - электрооборудование и проводка. Кресла - рухлядь. Туалеты не отвечают санитарным требованиям. Фасад - несовременен. Нуждается в замене сцена. На сегодня износ «Октября» превышает 60%. Его балансовая стоимость - 22 395 555 рублей 40 копеек. Площадь земельного участка - 8986 кв.м. В ценах 2013 года реконструкция здания составляла 660 млн рублей.В прошлом году у мэрии имелись аж шесть вариантов реконструкции Городского Дворца молодежи с ценой от минимальных 300 миллионов до максимальных полутора миллиардов рублей. Здание даже хотели отдать под нужды муниципального драмтеатра, но не срослось. В январе этого года на «проклятом месте» побывал тогда еще врио губернатора Игорь Артамонов. Глава Липецка Сергей Иванов и архитекторы показали главе региона сразу несколько эскизов того, каким мог бы стать ГДМ при надлежащем финансировании. Один из них губернатор даже похвалил, но денег на его реконструкцию Сергею Иванову не дал. Не дал он денег и Евгении Уваркиной.В четверг в Липецком горсовете разыгрались страсти по поводу смены собственника здания городского Дворца молодежи на площади Петра Великого, 6 (см.). В итоге депутатская комиссия проголосовала большинством голосов за сделку. Теперь ее должна одобрить сессия горсовета. Сомневаться в том, что это решение состоится не стоит. Тогда ГДМ переедет в бывшее здание муниципального института экономики и права на площади Героев, а у администрации области, возможно, получится договориться с федеральным центром о софинансировании превращения гадкого утенка в какого-нибудь лебедя.А еще. Их передали на баланс областной администрации. Новый собственник трех спортшкол олимпийского резерва сможет финансировать их по федеральным стандартам.. Вчера в Липецке во время ремонтных работ в здании малосемейного общежития обнаружили скелетированные останки человека. Причины и давность гибели человека пока не определены.