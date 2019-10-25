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Каким будет парк Победы решат липчане

16 659
#Парк Победы
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Каким будет парк Победы решат липчане
В Липецке завершился конкурс на проект обновления парка Победы. Из всех представленных работ эксперты выбрали три. 

Как сообщает пресс-служба администрации города, решить, каким будет парк Победы, предстоит липчанам. Проекты выносят на народное голосование. Отдать свой голос за понравившийся  с 25 октября по 1 ноября можно  здесь.  

Презентация всех проектов размещена  здесь.

Авторов, работы которых вышли в финал, наградят дипломами и сувенирами. Победитель получит премию в размере 150 тысяч рублей, а также (по согласованию) его включат в экспертный совет Центра компетенции по вопросам городской среды Липецкой области.

Конкурс на лучший проект парка Победы проводит Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства.



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16 659
#Парк Победы
1

Комментарии (16)

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Вадя

10 минут назад
Проект номер 3 !
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Гость

10 минут назад
Сколько его можно переделывать? Уже деревьев не осталось!
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))))

11 минут назад
Прямо золотая жила эти парки. Почему???
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Мёртвой хваткой

15 минут назад
эта свора вцепилась в парки.
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Пенсионер

20 минут назад
Лутше вы туда не совались . Чиновникам лишь Бобла спиреть ! Там и без вас всё порядке . Строите лутьше школы и садики , ремонтируйте аварийное жильё , переселяйте людей. Займитесь на конец делом а не закапывайте деньги в землю и по карманам.
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дзенf

22 минуты назад
Гопник Коля из 6-го ПТУ, Полностью поддерживаю ваш гениальный проект!!!Только можно еще добавить рюмочную и аптеку.
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гость

24 минуты назад
Логика, ЭТИ , кто пытается привести в порядок , отдают деньги непонятным подрядчикам , с которыми потом судятся , годами .
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Тьфу

28 минут назад
Логика, сходи в нижний парк посмотри на" порядок"
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Александр Баранов

28 минут назад
Мне кажется, что все решения житель Мюнхена принимает.
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Серый

30 минут назад
Ваня, а что делать надо парк перекопать и переходить на детский парк. Нижний ещё ни хрена не зделали .
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