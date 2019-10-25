Общество
сегодня, 12:43
Каким будет парк Победы решат липчане
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В Липецке завершился конкурс на проект обновления парка Победы. Из всех представленных работ эксперты выбрали три.
Как сообщает пресс-служба администрации города, решить, каким будет парк Победы, предстоит липчанам. Проекты выносят на народное голосование. Отдать свой голос за понравившийся с 25 октября по 1 ноября можно здесь.
Презентация всех проектов размещена здесь.
Авторов, работы которых вышли в финал, наградят дипломами и сувенирами. Победитель получит премию в размере 150 тысяч рублей, а также (по согласованию) его включат в экспертный совет Центра компетенции по вопросам городской среды Липецкой области.
Конкурс на лучший проект парка Победы проводит Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства.
Как сообщает пресс-служба администрации города, решить, каким будет парк Победы, предстоит липчанам. Проекты выносят на народное голосование. Отдать свой голос за понравившийся с 25 октября по 1 ноября можно здесь.
Презентация всех проектов размещена здесь.
Авторов, работы которых вышли в финал, наградят дипломами и сувенирами. Победитель получит премию в размере 150 тысяч рублей, а также (по согласованию) его включат в экспертный совет Центра компетенции по вопросам городской среды Липецкой области.
Конкурс на лучший проект парка Победы проводит Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства.
16 659
Вадя
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))))
Мёртвой хваткой
Пенсионер
дзенf
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Тьфу
Александр Баранов
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