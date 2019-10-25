Общество

8 минут назад

Жителям Липецка нарисовали зарплату в 42 тысячи рублей

3 182
#доходы
Жителям Липецка нарисовали зарплату в 42 тысячи рублей

А они, неблагодарные, мрут как мухи, меньше рождают да и вообще покидают город. 

На заседании малого административного Совета администрации Липецка, прошедшей за закрытыми для СМИ дверями и посвященной итогам социально-экономического развития муниципалитета за первые девять месяцев года, и.о. председателя департамента экономического развития Жанна Михайлова сообщила Евгении Уваркиной, что за январь-август среднемесячная номинальная начисленная зарплата превысила отметку в 42 тысячи рублей. Она выросла на 11% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. По мнению специалистов, основное влияние на уровень оплаты труда окажут легализация трудовых отношений и борьба с «серыми зарплатами», реализация мероприятий по повышению заработной платы в бюджетном секторе.

В мэрии похвалились 782 безработными, зарегистрированными в Липецке по состоянию на 1 октября 2019 года. Официальный уровень безработицы составил 0,28%. В то же время по сентябрьским данным Росстата, 159 тысяч жителей Липецкой области предпочитают работать в теневом секторе экономики. А это - без малого 28% всего занятого населения (по России в целом этот показатель - 21,3%). За официальной чертой бедности прозябает 9% липчан. А еще на этой неделе начальник отдела по работе с молодежью мэрии Надежда Бухтинова сообщила депутатам горсовета, что за два последних года из Липецка уехали почти 10 тысяч юношей и девушек.

Демографическая ситуация в городе, как сообщает пресс-служба администрации Липецка, характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения. Так на 1 сентября 2019 года в Липецке насчитывалось 509 тысяч 626 горожан, или на 743 человека меньше, чем в соответствующем периоде 2018 года. С января по август родился 3 201 человек (январь-август 2018 - 3 566 человек). Вместе с тем, число умерших за этот период - 4 293 человека (январь-август 2018 года - 4 216 человек).
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#доходы

Комментарии (4)

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111

36 секунд назад
Хорошая зарплата в городе, а что же область отстает? Нехорошо!
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Д-

1 минуту назад
Правильно написано «нарисовали». И совсем не владеют настоящими цифрами.
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А дальше что?

1 минуту назад
Картину благоденствия "рисовать маслом" они большие мастера. Во всех сферах приписки, вранье, лицемерие, которое все больше усугубляется. Такое ощущение, что чиновники ушли в Зазеркалье и оттуда все видится благостно. А потом что? Ведь все время безнаказанно врать не получится. А может они посчитали зарплату внутри госслужбы? Да, там такое может быть.
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зарплата превысила отметку в 42 тысячи рублей

3 минуты назад
*чуть не подавился*
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