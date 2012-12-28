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Происшествия
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сегодня, 11:44
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В Липецке автоинспекторы задержали нетрезвого мотоциклиста без прав
Байк отправили на штрафстоянку, а на его хозяина составили несколько протоколов.
Автоинспекторы, заметив у водителя явные признаки опьянения, предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование, от которого тот отказался. При проверке по базам данных выяснилось, что 23-летний мужчина не имеет водительского удостоверения и ОСАГО, кроме того, его байк не зарегистрирован.
«В отношении липчанина полицейские составили административные материалы за отсутствие водительского удостоверения, страхового полиса, отсутствие регистрации транспорта в Госавтоинспекции, неподчинение требованию об остановке и отказ от освидетельствования. Мотоцикл отправлен на специализированную стоянку, нарушитель доставлен в отдел полиции», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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