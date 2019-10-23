Общество
11 минут назад
Мэрия попытается взыскать со строителей школы на Манеже 134 миллиона рублей
Строительная готовность объекта-долгостроя оценивается в 70%.
Вчера в публикации «За такую работу расстреливать надо!» GOROD48 рассказал о двух проблемных социальных объектах Липецка - школе на улице 50 лет НЛМК и ясельном корпусе на улице Папина. На вчерашнем же заседании профильной постоянной депутатской комиссии Липецкого горсовета руководитель МКУ «Управление строительства города Липецка» Сергей Алпатов назвал школу на Манеже «жутким недостроем». Свое состояние ясельного корпуса главный строитель мэрии назвал «легким трепетом» (де-юре там выполнено 30% работ, де-факто - 50%).
Еще до выступления Сергея Алпатова перед депутатами GOROD48 отправил запрос в МКУ «Управление строительства города Липецка» с просьбой ответить на вопросы о проблемных объектах этого года. И сегодня мы получили ответ.
Школа на улице 50 лет НЛМК. На данный момент проводится технических аудит выполненных тамбовской ООО «Сталь-М» работ с привлечением сторонних независимых специализированных организаций. Строительная готовность объекта составляет порядка 70%. 18 сентября контракт с этой подрядной организацией был расторгнут в одностороннем порядке. В исполнении предписания прокуратуры Октябрьского района Липецка в Арбитражный суд 9 сентября передано исковое заявление на сумму в 134 млн рублей (в связи с нарушением контракта заказчик еще в мае выставил подрядчику пеню в этом размере с условием погашения ее в течение 5 рабочих дней, но денег не получил). Первое заседание по иску назначено на 21 ноября.
ООО «Сталь-М» по муниципальному контракту №83-кс от 15.04.2019 получило за выполненные работы 57 344 596 рублей. На объекте необходимо завершить общестроительные и отделочные работы, работы по прокладке внутренних инженерных сетей, по монтажу оборудования и благоустройству территории. Новые торги будут объявлены в ноябре по завершению технического аудита и формирования конкурсной документации. Школа обязана быть построена к июлю 2020 года и 1 сентября в нее должны пойти дети.
Ясли. По муниципальному контракту в Липецке с осени прошлого года строят семь корпусов на 135 малышей каждый. Ясли на улице Папина начали возводить позже других - летом этого года в связи с противодействием родительской общественности, требовавшей на территории образовательного учреждения наряду с дошкольным объектом построить стадион для учеников (стадион уже готов, а ясли - нет). В итоге ясли при детсадах №30 и №32 готовы на 99%, ясли при детсадах №17 и №50 - на 98%, ясли при детсаде №38 - на 95%, ясли при детсаде №37 - на 80%. А вот корпус на Папина готов на 55%.
Подрядчики мэрии столкнулись с проблемой технического присоединения к сетям. Так, по 17-м яслям ПАО «Квадра» необходимо проложить новый участок сети от существующей тепловой камеры до границы участка строящегося объекта. АО «ЛГЭК» необходимо построить сети водоснабжения и канализации к 32-м яслям. Также необходимо строительство новой трансформаторной подстанции (МКУ «Управление строительства города Липецка» проторговало работы. Срок завершение строительства - конец декабря. К этому же времени должна быть построена теплотрасса. К 37-м яслям необходимо достроить котельную. Новая котельная необходима и 38-м яслям. Все работы в МКУ «Управление строительства города Липецка» обязались закончить к концу года.
Проспект Победы. Согласно графика производства работ, срок окончания реконструкции первого этапа проспекта Победы (от автовокзала до памятника Танкистам) определен на 1 декабря.
Самый проблемный участок проспекта Победы - будущая остановочная площадка общественного транспорта «Улица Буденного». На ней еще нет и фундамента
Возобновление движения автобусов будет возможно после завершения установки остановочных павильонов. Проезд через трамвайные пути (они должны были быть полностью переложены) будет отремонтирован.
Еще до выступления Сергея Алпатова перед депутатами GOROD48 отправил запрос в МКУ «Управление строительства города Липецка» с просьбой ответить на вопросы о проблемных объектах этого года. И сегодня мы получили ответ.
Школа на улице 50 лет НЛМК. На данный момент проводится технических аудит выполненных тамбовской ООО «Сталь-М» работ с привлечением сторонних независимых специализированных организаций. Строительная готовность объекта составляет порядка 70%. 18 сентября контракт с этой подрядной организацией был расторгнут в одностороннем порядке. В исполнении предписания прокуратуры Октябрьского района Липецка в Арбитражный суд 9 сентября передано исковое заявление на сумму в 134 млн рублей (в связи с нарушением контракта заказчик еще в мае выставил подрядчику пеню в этом размере с условием погашения ее в течение 5 рабочих дней, но денег не получил). Первое заседание по иску назначено на 21 ноября.
ООО «Сталь-М» по муниципальному контракту №83-кс от 15.04.2019 получило за выполненные работы 57 344 596 рублей. На объекте необходимо завершить общестроительные и отделочные работы, работы по прокладке внутренних инженерных сетей, по монтажу оборудования и благоустройству территории. Новые торги будут объявлены в ноябре по завершению технического аудита и формирования конкурсной документации. Школа обязана быть построена к июлю 2020 года и 1 сентября в нее должны пойти дети.
Ясли. По муниципальному контракту в Липецке с осени прошлого года строят семь корпусов на 135 малышей каждый. Ясли на улице Папина начали возводить позже других - летом этого года в связи с противодействием родительской общественности, требовавшей на территории образовательного учреждения наряду с дошкольным объектом построить стадион для учеников (стадион уже готов, а ясли - нет). В итоге ясли при детсадах №30 и №32 готовы на 99%, ясли при детсадах №17 и №50 - на 98%, ясли при детсаде №38 - на 95%, ясли при детсаде №37 - на 80%. А вот корпус на Папина готов на 55%.
Подрядчики мэрии столкнулись с проблемой технического присоединения к сетям. Так, по 17-м яслям ПАО «Квадра» необходимо проложить новый участок сети от существующей тепловой камеры до границы участка строящегося объекта. АО «ЛГЭК» необходимо построить сети водоснабжения и канализации к 32-м яслям. Также необходимо строительство новой трансформаторной подстанции (МКУ «Управление строительства города Липецка» проторговало работы. Срок завершение строительства - конец декабря. К этому же времени должна быть построена теплотрасса. К 37-м яслям необходимо достроить котельную. Новая котельная необходима и 38-м яслям. Все работы в МКУ «Управление строительства города Липецка» обязались закончить к концу года.
Проспект Победы. Согласно графика производства работ, срок окончания реконструкции первого этапа проспекта Победы (от автовокзала до памятника Танкистам) определен на 1 декабря.
Самый проблемный участок проспекта Победы - будущая остановочная площадка общественного транспорта «Улица Буденного». На ней еще нет и фундамента
Возобновление движения автобусов будет возможно после завершения установки остановочных павильонов. Проезд через трамвайные пути (они должны были быть полностью переложены) будет отремонтирован.