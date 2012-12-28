В Липецком горсовете заговорили о возвращении кондукторов в автобусы, электробусы и трамваи
Липецкая вечЁрка: пострадавшая девочка, возвращение кондукторов и депортированный из Мексики
«Если будут говорить: «Мы не знаем, кто у нас мэр, но мы знаем, что у нас все хорошо, значит, я с задачей справился»
Общество
1225
сегодня, 07:08
6
В ходе операции «Нелегал» выявили почти 400 нарушений
По итогу 14 иностранцев выдворят из России.
«Были проверены места концентрации, проживания, осуществления трудовой деятельности. В итоге выявлено и пресечено 392 административных правонарушения в сфере миграции, задержаны четверо иностранцев, включённых в реестр контролируемых лиц, вынесено 14 постановлений об административном выдворении иностранцев за пределы России. Данные лица помещены в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по городу Липецку», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Кроме того, 27 иностранцев вывезены за пределы России. Принято 37 решений о неразрешении въезда в Россию. Возбуждено 3 уголовных дела по фактам фиктивной регистрации и постановки иностранцев на миграционный учет. Наложено штрафов более чем на 2,3 миллиона рублей.
36
35
2
18
3
Комментарии (6)