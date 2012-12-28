Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецком горсовете заговорили о возвращении кондукторов в автобусы, электробусы и трамваи
Общество
Цены на бензин ускорили рост
Общество
Резервов городских кладбищ Липецку хватит еще на два года
Общество
Возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты
Общество
Более 5 400 сим-карт и деньги изъяли полицейские у чаплыгинских студентов
Происшествия
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: пострадавшая девочка, возвращение кондукторов и депортированный из Мексики
Общество
Из-за ночного «Партизанского забега» будет ограничено движение рядом с Центральным пляжем
Общество
«Если будут говорить: «Мы не знаем, кто у нас мэр, но мы знаем, что у нас все хорошо, значит, я с задачей справился»
Общество
Палец девочки застрял в цепи качелей
Общество
Читать все
Девять выпускников Липецкой области набрали 100 баллов на ЕГЭ по математике
Общество
В ходе операции «Нелегал» выявили почти 400 нарушений
Общество
«ВАЗ-2112» и «Лада Приора» перевернулись после столкновения
Происшествия
Мать участника СВО через суд добилась выплаты в 130 тысяч рублей на газификацию
Общество
Песок на пляже ЛТЗ не соответствует санитарным нормам
Общество
Кулер перестал подавать воду: покупатель отсудил его пятикратную стоимость
Общество
В Липецке автоинспекторы задержали нетрезвого мотоциклиста без прав
Происшествия
В Липецкой области объявлен красный уровень
Происшествия
Режим красного уровня в Липецкой области снят
Общество
«Металлург» расстался с защитником, нашедшим в Липецке свою любовь
Спорт
Читать все
Общество
1225
сегодня, 07:08
6

В ходе операции «Нелегал» выявили почти 400 нарушений

По итогу 14 иностранцев выдворят из России.

В Липецкой области полиция, УФСБ и Росгвардия провели операцию «Нелегал»: выявлено почти 400 административных правонарушений в сфере миграции.

«Были проверены места концентрации, проживания, осуществления трудовой деятельности. В итоге выявлено и пресечено 392 административных правонарушения в сфере миграции, задержаны четверо иностранцев, включённых в реестр контролируемых лиц, вынесено 14 постановлений об административном выдворении иностранцев за пределы России. Данные лица помещены в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по городу Липецку», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Кроме того, 27 иностранцев вывезены за пределы России. Принято 37 решений о неразрешении въезда в Россию. Возбуждено 3 уголовных дела по фактам фиктивной регистрации и постановки иностранцев на миграционный учет. Наложено штрафов более чем на 2,3 миллиона рублей.
миграция
иностранцы
36
35
2
18
3

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Аль Капоне
51 минуту назад
В Китае высшую меру приводят за счёт преступника , цену пули оплачивает он , а вы за свой счёт их ещё отправляете на родину , вы им ещё в Макдональдсе еду в путь дорогу покупайте, шапито)))
Ответить
сегодня, 11:49
Выезжать иностранцы-нелегалы за пределы России должны за собственный счёт с наложением штрафа за нелегальное пребывание и запретом въезда на определённый срок.
Ответить
Грязи
сегодня, 10:53
Постойте пол часа на грязинском Арбате и вы их обнаружите в два раза больше
Ответить
ТомСойер
сегодня, 10:50
Выдворили, курам на смех. Он завтра же сядет на электричку и вернётся, как не в чём не бывало.
Ответить
Цифры
сегодня, 09:49
То скудные какие , сотни проникают сквозь эти сети , смех да и только)))
Ответить
Гость
сегодня, 07:48
Неверю,а Ссёлки забыли.На новостройках сколько трудится,живут и на садах.
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить