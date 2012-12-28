В ходе операции «Нелегал» выявили почти 400 нарушений

По итогу 14 иностранцев выдворят из России.

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В Липецкой области полиция, УФСБ и Росгвардия провели операцию «Нелегал»: выявлено почти 400 административных правонарушений в сфере миграции.«Были проверены места концентрации, проживания, осуществления трудовой деятельности. В итоге выявлено и пресечено 392 административных правонарушения в сфере миграции, задержаны четверо иностранцев, включённых в реестр контролируемых лиц, вынесено 14 постановлений об административном выдворении иностранцев за пределы России. Данные лица помещены в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по городу Липецку», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Кроме того, 27 иностранцев вывезены за пределы России. Принято 37 решений о неразрешении въезда в Россию. Возбуждено 3 уголовных дела по фактам фиктивной регистрации и постановки иностранцев на миграционный учет. Наложено штрафов более чем на 2,3 миллиона рублей.