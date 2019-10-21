Общество

22 минуты назад

Проект китайского автозавода в Липецке можно считать закрытым

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А на автозаводе в Красном ждут российских автопроизводителей

Возобновление строительства автозавода китайского автоконцерна "Лифан" в ОЭЗ "Липецк - маловероятно, сообщил сегодня на брифинге вице-губернатор Дмитрий Аверов. 

- "Скорее "нет", чем "да", - сообщил замглавы администрации.

Но, закрытый другим китайским автоконцерном завод в Краснинском, возможно продолжит свою работу. Но, туда собирается войти компания по сборке российских автомобилей.
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