Проект китайского автозавода в Липецке можно считать закрытым

А на автозаводе в Красном ждут российских автопроизводителей

Возобновление строительства автозавода китайского автоконцерна "Лифан" в ОЭЗ "Липецк - маловероятно, сообщил сегодня на брифинге вице-губернатор Дмитрий Аверов.



- "Скорее "нет", чем "да", - сообщил замглавы администрации.



Но, закрытый другим китайским автоконцерном завод в Краснинском, возможно продолжит свою работу. Но, туда собирается войти компания по сборке российских автомобилей.

