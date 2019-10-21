Общество
22 минуты назад
Проект китайского автозавода в Липецке можно считать закрытым
А на автозаводе в Красном ждут российских автопроизводителей
Возобновление строительства автозавода китайского автоконцерна "Лифан" в ОЭЗ "Липецк - маловероятно, сообщил сегодня на брифинге вице-губернатор Дмитрий Аверов.
- "Скорее "нет", чем "да", - сообщил замглавы администрации.
Но, закрытый другим китайским автоконцерном завод в Краснинском, возможно продолжит свою работу. Но, туда собирается войти компания по сборке российских автомобилей.
- "Скорее "нет", чем "да", - сообщил замглавы администрации.
Но, закрытый другим китайским автоконцерном завод в Краснинском, возможно продолжит свою работу. Но, туда собирается войти компания по сборке российских автомобилей.