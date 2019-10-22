«За такую работу расстреливать надо!»

GOROD48 объехал проблемные социальные объекты.

Школу на улице 50 лет НЛМК должны были сдать в эксплуатацию еще 2 июля прошлого года, а по факту ее не достроят и до конца 2019-го. С объекта-долгостроя наконец-то ушло скандальное ООО «Сталь-М» - эта тамбовская организация, которую в Липецк привел мэр Сергей Иванов, не справилась вовремя ни с одной из задач, которые ей ставил явно благоволящий к нему заказчик (тамбовчане завалили сроки строительства Городища и жилых домов, ремонта стадиона «Металлург», благоустройства Каменного лога в центре города - объект забросили на 10% готовности, той же школы на улице 50 лет НЛМК).Оправдываясь за школу, гендиректор тамбовской фирмы Анастасия Федосеева рассказывала чиновникам и СМИ о том, что «Сталь-М» получила от мэрии площадку, на которой было невозможно было строительство по проекту. Она сетовала, что вместо нормального грунта на ней ил и масса строительного и бытового мусора. К тому же проектировщики ошиблись с длиной свай, которой оказалась недостаточной, чтобы уплотнить грунт: они целиком проваливались под землю после нескольких ударов по ним. Поэтому тамбовчане меняли проект, используя более длинные сваи и увеличивали их число. Третья причина задержки строительства состояла в том, что фундамент здесь был нужен монолитный, а не из сборного железобетона…Весной этого года тогда врио губернатора Игорь Артамонов потребовал от «Сталь-М» закончить стройку до 15 июля, чтобы 1 сентября школа приняла детей, но тамбовчане снова завалили сроки. Исполнение контракта по строительству школы проверила прокуратура Октябрьского района Липецка, которая установила, что УКС мэрии заключил контракт с ООО «Сталь-М» еще в октябре 2017 года. Цена контракта - 509 757 265, 00 рублей. В связи с нарушением контракта в мае заказчик выставил подрядной организации пеню в размере 134 168 698 рублей с условием погашения ее в течение 5 рабочих дней, но этих денег не получил.В апреле этого года Анастасия Федосеева заявила главе региона о том, что освоен уже 61% средств на общих строительно-монтажных работах, и сам объект готов на 73%. А 11 октября глава региона Игорь Артамонов об этой школе рассказал даже главе правительства Дмитрию Медведеву, что «под угрозой у нас сейчас одна школа из-за недобросовестного подрядчика. Но принимаем меры и должны ее до 1 января доделать».Месяц тому назад на объект вместо тамбовчан зашла липецкая строительная организация, АО «ДСК». Ее прораб любезно провел корреспонденту GOROD48 экскурсию по долгострою.- За такую работу расстреливать надо! - делает вывод прораб, недавно получивший звание заслуженного строителя РФ (он попросил не называть его имени).В этом году в Липецке должны сдать в эксплуатацию семь ясельных корпусов. Пять объектов уже готовы или почти готовы к приему малышей в возрасте до трех лет. Ясли в микрорайоне «Европейский» построены, но не могут быть открыты по причине отсутствия к ним подхода и подъезда (объект находится в середине микрорайона окружении стройплощадок). Ясли на улице Папина готовы наполовину.- Я уверен, что если погода будет нас баловать, то мы успеем не только построить сам ясельный корпус, но и благоустроить территорию вокруг него. Сейчас тут работают 60 человек. Как только мы зальем полы, я смогу вывести на отделочные работы до ста строителей, - сообщил GOROD48 депутат областного Совета, директор ООО «Липецксантехмонтаж-1» Андрей Бугаков.Проблемными эти ясли стали из-за того, что осенью прошлого года возник конфликт родителей с мэрией вокруг строительства на месте стадиона 1966 года постройки, школы №45. На общешкольном родительском собрании родителям учеников пообещали, что площадку поделят таким образом, чтобы на ней нашлось место и новому стадиону, и дошкольному образовательному учреждению. В итоге первым построенным объектом стал стадион. А за строительство яслей подрядчик взялся лишь в июне этого года.- Мы уже вышли из земляных работ, и это большое благо. Если погода позволит, то вскоре мы завершим благоустройство территории. Так, треть тротуарной плитки мы уже уложили. Закончили на 95 процентов монтаж сетей и коммуникаций. 10 ноября подадим в здание отопление. До 15 декабря закончим монтаж кухонного блока и все, объект можно будет сдавать в эксплуатацию, - резюмировал Андрей Бугаков.Примерно так можно назвать впечатления от состояния этих двух объектов руководителя МКУ «Управление строительства города Липецка» Сергея Алпатова, который сегодня отчитывался перед депутатами горсовета о деятельности своего ведомства.Школу на Манеже главный строитель Липецка назвал «жутким недостроем». Он сообщил, что с объекта позорно изгнано ООО «Сталь-М» - эту организацию еще и внесли на два года в федеральный список недобросовестных подрядчиков. Здание школы проходит стадию строительной экспертизы, после чего в конце ноября на окончание стройки будут объявлены новые торги. Школу в итоге достроят уже в следующем году, чтобы 1 сентября 2020 года она могла открыть свои двери школьникам, живущим на территории Манежа.Свое состояние по темпам строительства яслей на улице Папина Сергей Алпатов назвал «легким трепетом». Он сообщил, что по бумагам там выполнено 30% работ, по факту - 50%. Если руководитель подрядной организации будет держать руку на пульсе, то ясли будут построены к концу года и объект избежит статуса долгостроя.Сергей Алпатов рассказал депутатам, что в прошлом году бюджет МКУ «Управление строительства города Липецка» преодолел рубеж в 3 миллиарда рублей (из которых 602 миллиона - средства муниципалитета), но по факту освоение средств составило 2,5 миллиарда. Это, конечно, позор, но главный строитель Липецка попытался изобразить хорошую мину при плохой игре, хотя в прошло году и не был руководителем УКСа. Он заявил, что все это случилось «благодаря слаженной работе администраций Липецка и области». То есть неосвоение шестой части выделенных средств для чиновников мэрии - уже победа?А профукали эти самые 500 миллионов рублей в мэрии главным образом именно на странных взаимоотношениях с той самой «Сталью-М»: тамбовчане сорвали графики строительства школы на улице 50 лет НЛМК (по факту она готова всего на 70% при цене муниципального контракта в 650 млн рублей) и благоустройство Каменного лога в центре города (из выделенных на это 118,4 млн рублей тамбовчане освоили всего 18,4 миллиона).