«Если будут говорить: «Мы не знаем, кто у нас мэр, но мы знаем, что у нас все хорошо, значит, я с задачей справился»
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Общество
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сегодня, 20:26
Липецкая вечЁрка: вызов для Михаила Щербакова, операция «Нелегал» и результаты ЕГЭ
Сегодня, 19 июня, врио главы города Михаил Щербаков дал интервью GOROD48, силовики рассказали о результатах операции «Нелегал», и стали известны результаты ЕГЭ по математике.
«Критика должна быть всегда. Без неё любая власть жиреет и забывает, для кого работает. Но, знаете, я заметил: сейчас в погоне за „треш-контентом“ все цепляются за негатив, чтобы поднять себе просмотры. Но я считаю, что нужно показывать и хорошее, когда власть что-то пообещала и сделала, это тоже надо подсвечивать. Особенно в сегодняшних условиях, когда мы живем в состоянии мобилизации экономики. Поэтому критика должна быть здравой. К такой критике я буду прислушиваться. Но и об успехах забывать не дам», — заявил высокопоставленный чиновник.
Михаил Щербаков в должности исполняющего обязанности главы города работал и раньше, когда был первым замом у Сергея Иванова и Евгении Уваркиной. Кстати, если у последней есть сестра-близнец, то у Михаила Щербакова — сестра-двойняшка.
Читатели GOROD48, воспользовавшись случаем, тут же надавали наказов предполагаемому новому главе города.
«Наконец-то наш человек! Михаил Александрович я Вам верю!» — заявил Слава.
«Рад за Михаила Щербакова, ибо лучше быть первым в маленьком городе, чем вторым в большом», — считает Максим Петрович.
«Да не так много то надо! Напрячь РИР-Энерго, чтоб ямы все закопали и не ломали новый асфальт, а если и пришлось, то восстанавливали как было, а то одни трамплины в космос на дорогах, за 20 лет впервые вижу такие раздолбанные главные дороги, звоночек плохой! Да освещение в городе обновить, есть главные улицы на которых откровенно глаз можно выколоть!» — написала Бабаха.
«Наконец-то найти контакт с управляющими компаниями, они совсем неуправляемые становятся, реально начали наглеть, народ уже не знает, что с ними делать, обязанности не выполняют, ещё пару лет и будут посылать открытым текстом подальше по телефону, когда им с проблемой звонишь! (Либо сделать одну УК муниципальную, и все население будет платить в бюджет города как в Москве», — добавили Достали.
«Наконец-то человек с инженерской точкой зрения пришёл, успехов ему в его нелегком деле», — порадовался Рабочий.
Силовики провели операцию «Нелегал» и выявили почти 400 административных правонарушений в сфере миграции.
Они проверили места в которых живут и работают мигранты. В итоге пресекли 392 административных правонарушения, задержали четверых иностранцев, включённых в реестр контролируемых лиц, вынесли 14 постановлений об административном выдворении иностранцев за пределы России.
Кроме того, 27 иностранцев уже вывезены за пределы страны. Принято 37 решений о неразрешении въезда в Россию. Возбуждено три уголовных дела по фактам фиктивной регистрации и постановки иностранцев на миграционный учет. Наложено штрафов более чем на 2,3 миллиона рублей.
«Не верю, а Ссёлки забыли. На новостройках сколько трудится, живут в садах», — дал наводку Гость.
«Постойте полчаса на грязинском Арбате, и вы их обнаружите в два раза больше», — предложили Грязи.
Сегодня для большинства выпускников закончился ЕГЭ, остались только резервные и «президентские» дни. Это для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать экзамены вовремя, а также недоволен результатом и хочет пересдать.
Сегодня также стали известны результаты ЕГЭ по математике, который проходил 8 июня.
Девять выпускников Липецкой области получили за него высший балл — семеро липчан и двое ельчан. В Липецке сразу трёх стобалльников по математике выпустила гимназия № 64, в Ельце двух стобалльников подготовил лицей № 5.
«В данный момент браво выпускникам с максимальными баллами! Репетиторы за них экзамен не сдавали, они за свою работу получают деньги! Надеюсь, понимаете, что даже у грамотного репетитора единицы получают 100 баллов! Так что ребята молодцы!» — похвалила ребят Не согласна.
Завтра днем в Липецке ожидаются кратковременные дожди и грозы, температура, по прогнозам синоптиков, составит от +22 +24 градусов.
И обратите внимание, сегодня, 19 июня с 20:00 и до 23:50 21 июня будет перекрыт Петровский спуск. Там будут ремонтировать дорогу. Автобусы, которые там обычно ездят, будут объезжать работы по Плехановскому спуску.
Завтра, 20 июня состоится «Партизанский забег». С 14:00 и до окончания мероприятия автобус маршрута № 359 не будет заезжать на Центральный пляж.
На это же время будет ограничено движение транспорта от улицы Карла Маркса, 31 до улицы Маяковского.
21 июня, накануне Дня памяти и скорби колонна участников «Свечи памяти» пройдет от площади Ленина-Соборной по улице Зегеля до площади Плеханова, а затем к мемориалу на площади Героев. Из-за этого с 21:00 и, ориентировочно, до 23:00 общественный транспорт, который курсирует в том районе, а также автомобили будут пропускать с задержками, работая в режиме ожидания.
Также 21 июня будет прекращена торговля спиртным на территории от Христорождественского собора на площади Ленина-Соборной вдоль улицы Зегеля вплоть до мемориального комплекса на площади Героев.
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