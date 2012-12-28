Липецкая вечЁрка: вызов для Михаила Щербакова, операция «Нелегал» и результаты ЕГЭ

Сегодня, 19 июня, врио главы города Михаил Щербаков дал интервью GOROD48, силовики рассказали о результатах операции «Нелегал», и стали известны результаты ЕГЭ по математике.