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Николай Быковских: «А кто сказал, что «Октябрь» не станет супермаркетом?»
В Липецком горсовете разыгрались страсти по поводу смены собственника здания городского Дворца молодежи на площади Петра Великого, 6.
Председатель департамента культуры и туризма администрации Липецка Сергей Малько обратился к членам депутатской комиссии по бюджету и муниципальной собственности горсовета за одобрением сделки по безвозмездной передаче в собственность областной администрации здания Городского Дворца молодежи «Октябрь».
В обосновании сделки Сергей Малько сослался на то, что здание «Октября» физически и морально устарело, а город нуждается в современном зрительном зале на 1000 мест для проведения современных культурно-массовых мероприятий. В «Октябре» все плохо. Текут потолки. Нужно менять пол. В аварийном состоянии - электрооборудование и проводка. Кресла - рухлядь. Туалеты не отвечают санитарным требованиям. Фасад - несовременен. Нуждается в замене сцена.
- Мы провели анализ использования помещений городского Дворца молодежи. Время показало, что большой зал, который является основой всего объекта, используется крайне редко. Так, в 2018 году в нем было проведено 47 мероприятий на 70 часов. В этом проведено 29 мероприятий на 23 часа. Мы отапливаем огромный зал, платим коммуналку за помещение, которое не используется. Мы хотели разместить там наш муниципальный театр, но когда просчитали стоимость реконструкции (1,8 миллиарда рублей), то от этого плана отказались, - сказал Сергей Малько.
По мнению аудиторов Счетной палаты Липецка, ГДМ «Октябрь» - проблемное убыточное учреждение. При последнем, 2017 года, обходе «Октября» ревизоры констатировали: «течет кровля, имеются места обвала облицовочной плитки с фасада здания, имело мест о возгорания проводки в подвале. В зрительных залах, фойе, гардеробной и других помещениях на потолке и стенах имеются следы протекания кровли, а также имеется образование плесени на входе из большого зала и потолке малого зала».
На сегодня износ «Октября» превышает 60%. Его балансовая стоимость - 22 395 555 рублей 40 копеек. Площадь земельного участка - 8986 кв.м.
- База департамента культуры приказывает долго жить, - вздохнул после доклада Сергея Малько первый вице-спикер Федор Жигаров.
Федор Жигаров задался резонным вопросом. Почему мэрия не желает воспользоваться популярной схемой софинансирования затрат на реконструкцию «Октября»?:
- Очень печально, что это происходит. Мы потеряем это помещение, как потеряли когда-то помещение областного ДК. Почему бы не оставить его в муниципальной собственности?
Чиновник сообщил, что в существующие госпрограммы поддержки объектов культуры невозможно втиснуть ГДМ «Октябрь». Государство дает деньги на финансирование ТЮЗов и сельских Домов культуры. Из федерального бюджета Липецк мог бы получить максимум полмиллиарда по программам, в которых могут участвовать муниципалитеты.
- Администрация области не горит желанием тратиться на то, что ей не принадлежит, - резюмировал Сергей Малько.
Коллегу поддержала председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова. Она сообщила, что по схеме софинансирования 20 на 80 (меньшая часть - траты муниципалитета) мэрии необходимо было бы изыскать порядка 400 млн рублей на модернизацию «Октября» и еще 20 миллионов - на разработку проекто-сметной документации. Этих свободных средств у муниципалитета нет.
- А кто сказал, что на месте «Октября» не появится супермаркет? - задался вопросом депутат горсовета от фракции КПРФ Николай Быковских. - В Липецке за последние 30 лет не появилось ни одного нового учреждения культуры. Вдумайтесь в этот факт! Пивные бары, торговые центры, супермаркеты появились, а объекты культуры - нет. Давайте после этого передадим в область трамваи наши, ведь и на них у чиновников нет денег, ведь передали же медицину...
- Ты договоришься, - кинул молодому коллеге реплику Фёдор Жигаров, самый возрастной депутат.
За сдачу «Октября» в госсобственность высказалась начальник управления земельных и имущественных отношений мэрии Вера Андреева. Она сказала, что без публичных слушаний нельзя изменить вид использования земельного участка под «Октябрем». Здание стоит в зоне «О», и эту территорию можно использовать только под объекты культуры.
- Я могу назвать объекты, которые строят без всякого разрешения. А там - деловая зона: Арбитражный суд, Сбербанк, - отреагировал Федор Жигаров.
Председатель депутатской комиссии Анатолий Давыдов отметил, что годами состояние «Октября» только ухудшается. И что как ГДМ здание не может функционировать без солидных капвложений:
- Почему мы подозреваем область, что она поменяет назначение земельного участка? Липчанам важно, чтобы объект был красивым и пользовался спросом. Если мы не можем отремонтировать «Октябрь» сами - передадим области! Иначе он вовсе развалится.
- А куда денутся кружки, секции и существующие молодежные структуры? - поинтересовалась депутат Александра Гвозденко. - В центре Липецка нет помещений для молодёжи.
Сергей Малько сообщил, что под ГДМ передадут бывшее здание муниципального института экономики и права на площади Героев.
В итоге депутатская комиссия проголосовала большинством голосов за сделку. Против выступили лишь депутаты-коммунисты Николай Быковских и Александр Ушаков.
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