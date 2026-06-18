«Если будут говорить: «Мы не знаем, кто у нас мэр, но мы знаем, что у нас все хорошо, значит, я с задачей справился»

Временно исполняющий полномочия главы Липецка Михаил Щербаков выкроил в своем плотном графике время на первое с ним интервью в новом статусе, получившееся неожиданно несколько эмоциональным.

Время — сейчас самый дефицитный ресурс нового врип главы Липецка. Михаил Щербаков только что вернулся в кабинет после череды совещаний у губернатора, знакомства с обновленной командой городской администрации (за время его шестилетнего отсутствия в городе кадровая колода была значительно перетасована и обновлена двумя предыдущими мэрами, Евгенией Уваркиной и Романом Ченцовым), общением с руководителями департаментов и ключевых подведомственных учреждений, отвечающих за горячую воду и отопление, транспорт, дороги, благоустройство. Наш с ним разговор — первый для него в новом статусе для СМИ. Времени было в обрез: буквально десять минут.— Предложение вернуться в Липецк я получил от губернатора региона Игоря Георгиевича Артамонова. Да, вы правы, мне было от чего отказаться в столице. И я очень долго осмысливал полученное предложение. Скажу откровенно, для меня это был вызов. Но я все же решил его принять, прекрасно понимая то, что меня ожидает. Я говорю об ответственности за город, в котором я вырос, где сложился как специалист, где живут моя мама, сестра-двойняшка, племянники, друзья, много-много людей, которых я знаю лично. Но вместе с осознанием ответственности пришло и профессиональное любопытство. Я ведь наработал неплохой опыт в федеральных структурах. Да, Москва — это отдельное государство с огромным бюджетом, позволяющим решать любые задачи. Но в столице и в других городах я подглядел массу хороших вещей, которые всегда примерял на Липецк. Пока рано говорить о каких-то конкретных планах на то или другое. Но наш город имеет свою изюминку, свои центры притяжения. Я хотел бы применить здесь лучшие практики, которые увидел. Не копировать их тупо, а адаптировать под наш город.Сомневался ли я вначале? Конечно. Но мое решение вернуться в Липецк не было спонтанным. Надо взяться за большое дело… Всё-таки я уехал отсюда больше шести лет назад. Но был для меня еще один серьёзный аргумент, чтобы вернуться. Я поработал и в Росатоме, и в Минприроды, объездил всю страну. И понял: когда ты постоянно варишься в одной системе, взгляд замыливается. Ты можешь очерстветь, профессионально выгореть, перестать сопереживать, чувствовать чужие проблемы как свои. Так что шесть лет вне Липецка стали для меня перезагрузкой. Я посмотрел на наш город со стороны, прочитал кучу всяких нужных и полезных книг, следил за ситуацией в Липецке в том числе и с помощью GOROD48, узнавал мнения людей… Скажу как есть — это мой город.— Нет, честно скажу. Никогда даже такое в голову не приходило. Я видел свою задачу в другом — качественно справляться с порученной мне работой. Чтобы о ней хорошо отзывались не только мои начальники, но и простые люди. Я считаю, что надо работать для людей. Это для меня аксиома.Я понимаю власть как бремя, которое надо достойно пронести. Быть главой города, если мне доверят эту должность депутаты городского Совета, это прежде всего большая ответственность. Сегодня иду по администрации области, встречаю там девушку, она говорит: «Здравствуйте, Михаил Александрович, мы рады, что вы вернулись». А я, к сожалению, ее не помню, годков-то прошло немало. Но для меня вот эта радость незнакомого мне человека дорогого стоит. То есть люди заведомо возлагают на тебя надежды. К этому надо относиться с большим уважением.— (Улыбается) Вы же сами все видите, всё на поверхности. Человека волнует его зарплата. А потом то, как он живет. Есть ли у него летом в квартире горячая вода и холодная. Не сломает ли он ногу, выйдя во двор. Если у него есть машина, не оторвет ли он подвеску на дороге, когда едет на работу. И ему всё равно, кто сидит в этом кабинете: Щербаков, Иванов, Уваркина или Гулевский. Ему надо, чтобы мэр работал так, чтобы он мог комфортно жить. Вот это моя основная задача.— Идеальная картина для меня — когда жителя спросят: «Кто у вас мэр?», а он скажет: «Я не знаю, но у меня всё хорошо». Вот это цель. Если липчане будут говорить: «Мы не знаем, кто у нас мэр, но мы знаем, что у нас все хорошо», значит, я с задачей справился.— Я повидал в стране многое. Видел, что в некоторых регионах сейчас сложно даже зарплату выплачивать. Ситуация везде тяжелая. Но знаете что? Денег всегда не хватало. И тогда не хватало, и сейчас не хватает. Надо суметь пока перестроиться, настроить команду на работу для людей в тех условиях, какие есть. Бюджет у нас сложный, но мы справимся.— Ну, армейские наколки — это часть моей жизни. Я их не свожу, потому что мне не стыдно за свою срочную службу. Я прошел эту школу жизни в 1999–2000 годах. Я видел, как жили офицеры и прапорщики — они не знали, как семьи прокормить. Но они учили нас тому, что знали и во что верили. И мне не стыдно смотреть на себя в зеркало.— Критика должна быть всегда. Без неё любая власть жиреет и забывает, для кого работает. Но, знаете, я заметил: сейчас в погоне за «треш-контентом» все цепляются за негатив, чтобы поднять себе просмотры. Но я считаю, что нужно показывать и хорошее, когда власть что-то пообещала и сделала, это тоже надо подсвечивать. Особенно в сегодняшних условиях, когда мы живем в состоянии мобилизации экономики. Поэтому критика должна быть здравой. К такой критике я буду прислушиваться. Но и об успехах забывать не дам.