Общество
26 минут назад
Целлюлозно-бумажный комбинат в Ельце строить не планируют
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Возможно построят завод по производству гофрокартона
Как сообщил сегодня на брифинге замглавы администрации Липецкой области Дмитрия Аверова, беспокоящего многих целлюлозно-бумажного комбината в Ельце никто строить не собирается. А беспокоит граждан то, что это очень вредное по воздействию на природу и людей, производство.
Но, по словам Дмитрия Аверова, в Ельце планируется построить завод по производству гофрокартана. А это совершенно другое, более экологичное производство.
Но, по словам Дмитрия Аверова, в Ельце планируется построить завод по производству гофрокартана. А это совершенно другое, более экологичное производство.
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Лебедянь