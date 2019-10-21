Целлюлозно-бумажный комбинат в Ельце строить не планируют

Возможно построят завод по производству гофрокартона

Как сообщил сегодня на брифинге замглавы администрации Липецкой области Дмитрия Аверова, беспокоящего многих целлюлозно-бумажного комбината в Ельце никто строить не собирается. А беспокоит граждан то, что это очень вредное по воздействию на природу и людей, производство.



Но, по словам Дмитрия Аверова, в Ельце планируется построить завод по производству гофрокартана. А это совершенно другое, более экологичное производство.

