Общество

26 минут назад

Целлюлозно-бумажный комбинат в Ельце строить не планируют

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Возможно построят завод по производству гофрокартона

Как сообщил сегодня на брифинге замглавы администрации Липецкой области Дмитрия Аверова, беспокоящего многих целлюлозно-бумажного комбината в Ельце никто строить не собирается. А беспокоит граждан то, что это очень вредное по воздействию на природу и людей, производство.

Но, по словам Дмитрия Аверова, в Ельце планируется построить завод по производству гофрокартана. А это совершенно другое, более экологичное производство. 
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Комментарии (1)

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Лебедянь

52 секунды назад
Какое бы оно небыло не опасное, но почему-то на каких производства щаще всего люди болеют лёгкими, и каждые 6 месяцев сдают онализы на туберкулёз. Таму подтверждения бывшая Асоль теперь Mongi ( лебедянь).
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