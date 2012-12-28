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сегодня, 15:45
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Ударившую двух первоклассников учительницу оштрафовали на 40 000 рублей

Оглашен приговор 55-летней учительнице, ударившей по лицу двух учеников первого класса. Сама педагог вину не признала.

55-летняя учитель начальных классов одной из школ Липецка признана судом виновной в совершении двух преступлений по статье 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение педагогическим работником образовательной организации обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, обязанным осуществлять надзор за ним, если это деяние соединено с жестоким обращением» и оштрафована по совокупности приговоров на 40 000 рублей.

Об этой истории GOROD48 уже рассказывал: в редакцию обратился отец 7-летней девочки — участник СВО. По словам липчанина, 13 марта 2025 года классный руководитель дала его дочери пощечину. Родители обратились в полицию и съездили на медицинскую экспертизу.

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В школе же изначально настаивали, что сложная гиперактивная девочка сама причинила себе травму: поцарапалась или ударилась.

Конфликт произошёл во время завтрака в школьной столовой и начался из-за напитка. Первоклассница захотела сок, а был только компот. После этого, по словам директора школы, у ребёнка началась истерика. Потом учительница не сдержалась. Есть также переписка учителя с родителями. В ней учитель жалуется на поведение девочки. Мама спрашивает: «Как всегда?». Учитель отвечает: «Хуже, чем как всегда».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суде было установлено, что всего было два таких случая. Помимо событий марта 2025 года с девочкой в школьной столовой из-за компота, в октябре 2024 года педагог после конфликта между учениками первого класса ударила одного из них ладонью по лицу.

«Действуя таким образом, учитель пренебрегла тем, что способы воспитания и обучения детей в учреждении начального и среднего общего образования должны исключать жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение. Вина подсудимой подтверждается многочисленными свидетельскими показаниями, материалами уголовного дела. Сама педагог вину не признала», — отмечает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

При вынесении приговора мировой судья учел данные о личности подсудимой, совершение преступления небольшой тяжести впервые.
школа
образование
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Комментарии (17)

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Сначала новые
Человечность
12 минут назад
На нищенскую зарплату учителя штраф 40000. Если по 20 процентов удерживать будут, то и года не хватит, чтобы расплатиться. А кто компенсирует расшатанную нервную систему учителям? И каким штрафом?
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Парковка
20 минут назад
Довели!
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Прометей
25 минут назад
В меня учительница мелом кидала, физрук пинками нас курящих из-за угла выгонял, учительница русского языка подзатыльники давала. Я закончил школу и поступил в универ. Живу прекрасно. И я им всем благодарен. Руки прочь от учителей. Они основа и элита общества.
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Умный
40 минут назад
Есть спецклассы для таких "гиперактивных".ЗПР называются.
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Соседка
43 минуты назад
Бедные учителя!Приходится терпеть выходки истеричек,прикрывающихся отцом-участником СВО.А девка ваша еще вам устроит,дорогие родители!
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АСПушкин
45 минут назад
40000 нашему "небогатому" государству не помешают…
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СВО все можно....
51 минуту назад
При этом директор школы сам собирается писать заявление на отца первоклассницы — по его словам, во время встречи он обложил его и учительницу нецензурными выражениями. Хотя мужчину всеми силами пытались успокоить и призывали сдерживаться. Но он якобы даже бросил стул.
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ввв
сегодня, 17:01
В наше время еще и дома родители бы добавили, если учитель треснул, значит вел себя плохо. Получи ремня.
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м
сегодня, 16:58
истерика из- за компота,слов нет,что же дома то происходит в таком случае??
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Вот и берут в школу
сегодня, 16:39
В становлянском районе
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