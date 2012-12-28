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Общество
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сегодня, 15:45
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Ударившую двух первоклассников учительницу оштрафовали на 40 000 рублей
Оглашен приговор 55-летней учительнице, ударившей по лицу двух учеников первого класса. Сама педагог вину не признала.
Об этой истории GOROD48 уже рассказывал: в редакцию обратился отец 7-летней девочки — участник СВО. По словам липчанина, 13 марта 2025 года классный руководитель дала его дочери пощечину. Родители обратились в полицию и съездили на медицинскую экспертизу.
В школе же изначально настаивали, что сложная гиперактивная девочка сама причинила себе травму: поцарапалась или ударилась.
Конфликт произошёл во время завтрака в школьной столовой и начался из-за напитка. Первоклассница захотела сок, а был только компот. После этого, по словам директора школы, у ребёнка началась истерика. Потом учительница не сдержалась. Есть также переписка учителя с родителями. В ней учитель жалуется на поведение девочки. Мама спрашивает: «Как всегда?». Учитель отвечает: «Хуже, чем как всегда».
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суде было установлено, что всего было два таких случая. Помимо событий марта 2025 года с девочкой в школьной столовой из-за компота, в октябре 2024 года педагог после конфликта между учениками первого класса ударила одного из них ладонью по лицу.
«Действуя таким образом, учитель пренебрегла тем, что способы воспитания и обучения детей в учреждении начального и среднего общего образования должны исключать жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение. Вина подсудимой подтверждается многочисленными свидетельскими показаниями, материалами уголовного дела. Сама педагог вину не признала», — отмечает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
При вынесении приговора мировой судья учел данные о личности подсудимой, совершение преступления небольшой тяжести впервые.
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