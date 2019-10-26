Происшествия
43 минуты назад
Под полом в общежитии на площади Мира нашли труп
Сегодня в Липецке во время ремонтных работ в здании малосемейного общежития на площади Мира,1 обнаружили скелетированные останки человека.
Как стало известно GOROD48, останки нашли рабочие, которые вскрыли полы для ремонта теплотрассы в одном из помещений. Пол и давность гибели человека пока не определены - на месте страшной находки еще работают сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, что весной этого года обрушилась часть стены общежития. После чего в здании начался внеплановый капитальный ремонт. 9 августа в общежитии вспыхнул пожар - на первом этаже загорелся мусор. Огонь повредил электропроводку здания. По предварительной информации, имел место поджог
Как стало известно GOROD48, останки нашли рабочие, которые вскрыли полы для ремонта теплотрассы в одном из помещений. Пол и давность гибели человека пока не определены - на месте страшной находки еще работают сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, что весной этого года обрушилась часть стены общежития. После чего в здании начался внеплановый капитальный ремонт. 9 августа в общежитии вспыхнул пожар - на первом этаже загорелся мусор. Огонь повредил электропроводку здания. По предварительной информации, имел место поджог
мда
4а
Патологоанатом
1994 если знаешь, что юлишь?
макс
Вот это
1994
007