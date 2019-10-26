Происшествия

43 минуты назад

Под полом в общежитии на площади Мира нашли труп

8 1137
#труп #тело
Под полом в общежитии на площади Мира нашли труп
Сегодня в Липецке во время ремонтных работ в здании малосемейного общежития на площади Мира,1 обнаружили скелетированные останки человека.

Как стало известно GOROD48, останки нашли рабочие, которые вскрыли полы для ремонта теплотрассы в одном из помещений. Пол и давность гибели человека пока не определены - на месте страшной находки еще работают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что весной этого года обрушилась часть стены общежития. После чего в здании начался внеплановый капитальный ремонт. 9 августа в общежитии вспыхнул пожар - на первом этаже загорелся мусор. Огонь повредил электропроводку здания. По предварительной информации, имел место поджог

8 1137
#труп #тело

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

мда

3 минуты назад
007, тебя уже отрабатывают..
ответить

3 минуты назад
Пипецк - город маньяков Надо еще домны на заводе проверить, ходили слухи что там сжигали трпуаы
ответить

Патологоанатом

4 минуты назад
Это вообще-то не труп, а скелет уже! Труп - это, когда с кишками, с мяском, свеженький...
ответить

1994 если знаешь, что юлишь?

5 минут назад
Такое ощущение что знаешь про что пишешь. Зачем эти намёки. Будто тебя кто-то узнает. Пиши чё знаешь.
ответить

макс

10 минут назад
пипец
ответить

Вот это

11 минут назад
Клоака.Как там люди живут?
ответить

1994

12 минут назад
Кто ищет - тот всегда находит!
ответить

007

19 минут назад
Их там много, ищите лучше
ответить

Еще в рубрике

«Синюю птицу» ощипает полиция
#афера
18
«Синюю птицу» ощипает полиция

вчера, 15:04

Происшествия
Бывшего директора Нижнего парка оштрафовали за взятки на 300 000 рублей
#взятка
57
Бывшего директора Нижнего парка оштрафовали за взятки на 300 000 рублей

вчера, 11:51

Происшествия
Двухлетнюю девочку обдало кипящим рассолом из лопнувшей стеклянной банки
#ожоги #дети
59
Двухлетнюю девочку обдало кипящим рассолом из лопнувшей стеклянной банки

вчера, 10:58

Происшествия
На Опытной станции в подпольном цехе разливали элитное спиртное
#алкоголь
34
На Опытной станции в подпольном цехе разливали элитное спиртное

вчера, 10:55

Происшествия
Липчанка устала содержать пьющего сожителя и проткнула ему печень
#ссора #поножовщина
40
Липчанка устала содержать пьющего сожителя и проткнула ему печень

вчера, 09:32

Происшествия
Водители грузовика и легковушки не поделили перекресток
#Авария #ДТП
7
Водители грузовика и легковушки не поделили перекресток

вчера, 09:18

Происшествия