«Если будут говорить: «Мы не знаем, кто у нас мэр, но мы знаем, что у нас все хорошо, значит, я с задачей справился»
Липецкая вечЁрка: пострадавшая девочка, возвращение кондукторов и депортированный из Мексики
Подруга подкинула проблем: 42-летняя сотрудница МФЦ обвиняется в незаконной передаче персональных данных
Происшествия
536
сегодня, 15:19
Напавший на ельчанку с ножом 50-летний мужчина арестован на два месяца
Вечером 15 июня в Ельце произошла поножовщина.
«Инцидент произошел вечером 15 июня в Ельце. Как следует из материалов дела, в ходе ссоры с потерпевшей мужчина ударил женщину ножом в грудь», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
0
0
2
0
0
Комментарии