Напавший на ельчанку с ножом 50-летний мужчина арестован на два месяца

Вечером 15 июня в Ельце произошла поножовщина.

Елецкий городской суд арестовал на два месяца 50-летнего мужчину, подозреваемого в в причинении ельчанке ножевого ранения. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия (по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ).«Инцидент произошел вечером 15 июня в Ельце. Как следует из материалов дела, в ходе ссоры с потерпевшей мужчина ударил женщину ножом в грудь», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.