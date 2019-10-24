сегодня, 15:02
В Липецкой области заложили первый камень швейцарского завода по производству гербицидов
ООО «Сингента Продакшн», специализирующееся на выпуске гербицидов, начнет производить продукцию на елецкой площадке Особой экономической зоны «Липецк» в 2021 году.
- От идеи до начала реализации проекта прошли десять лет. Решили возводить завод в Липецкой области во многом благодаря тому, что наши потенциальные клиенты находятся в непосредственной близости от предприятия, - подчеркнул Джонатан Браун.
Присутствовавший на закладке камня в качестве почетного гостя губернатор Игорь Артамонов назвал швейцарское предприятие «одним из мировых лидеров производства химической защиты растений».
- Появление на площадке экономзоны очередного инвестора свидетельствует о доверии к региональным и федеральным властям, - заявил Игорь Артамонов. - Уверен, что вслед за «Сингентой» будут предложения от других иностранных компаний.
Как сообщал GOROD48, на заводе по производству средств защиты растений и семеноводства будет создано около 40 рабочих мест. В Елецком районе идет подготовка земельного участка под будущую стройку. Первая фаза проекта предполагает организацию производства с общим годовым объемом пять ммиллионов литров.
Завод, предположительно, построят в 2021 году.
Швейцарская компания Syngenta позиционирует себя одним из лидеров в области производства средств защиты растений и семеноводства. Штаб-квартира компании находится в Базеле (Швейцария). Более 27 тысяч сотрудников компании работают в 90 странах мира.
Кстати, в ноябре 2019 планируется запуск еще одного предприятия на территории елецкой экономзоны. Китайский «Шанс Энтерпрайз» так же нацелен на выпуск гербицидов.
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