Общество

сегодня, 15:02

В Липецкой области заложили первый камень швейцарского завода по производству гербицидов

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#экономическая зона Липецк #инвестиции
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В Липецкой области заложили первый камень швейцарского завода по производству гербицидов

ООО «Сингента Продакшн», специализирующееся на выпуске гербицидов, начнет производить продукцию на елецкой площадке Особой экономической зоны «Липецк» в 2021 году.

Сегодня в Елецком районе заложили первый камень в основании швейцарского завода «Сингента Продакшн». Инвестиции компании, специализирующейся на выпуске средств защиты растений и семеноводста, в новое производство оцениваются в 30 миллионов долларов, - сообщил директор предприятия Джонатан Браун. По его словам, это самые крупные вложения компании за последние пять лет. 

- От идеи до начала реализации проекта прошли десять лет. Решили возводить завод в Липецкой области во многом благодаря тому, что наши потенциальные клиенты находятся в непосредственной близости от предприятия, - подчеркнул Джонатан Браун.

Присутствовавший на закладке камня в качестве почетного гостя губернатор Игорь Артамонов назвал швейцарское предприятие «одним из мировых лидеров производства химической защиты растений». 

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-  Появление на площадке экономзоны очередного инвестора свидетельствует о доверии к региональным и федеральным властям, - заявил Игорь Артамонов.  - Уверен,  что вслед за «Сингентой» будут предложения от других иностранных компаний.  
 
Как сообщал GOROD48, на заводе по производству средств защиты растений и семеноводства будет создано около 40 рабочих мест. В Елецком районе идет подготовка земельного участка под будущую стройку. Первая фаза проекта предполагает организацию производства с общим годовым объемом пять ммиллионов литров. 

Завод, предположительно, построят в 2021 году. 

Швейцарская компания Syngenta позиционирует себя одним из лидеров в области производства средств защиты растений и семеноводства. Штаб-квартира компании находится в Базеле (Швейцария). Более 27 тысяч сотрудников компании работают в 90 странах мира.

Кстати, в ноябре 2019 планируется запуск еще одного предприятия на территории елецкой экономзоны. Китайский «Шанс Энтерпрайз» так же нацелен на выпуск гербицидов. 

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#экономическая зона Липецк #инвестиции
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Комментарии (25)

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777

2 минуты назад
А зачем нам этот завод стройте в швецарии или там уровень жизни не позволяет у нас в нищебродстве можно потому что люди молчат
ответить

Терпилы

3 минуты назад
Урод. Где его семья живет? В Мюнхене за такое, люди уже город разнесли.Кто ему право давал травить нас и наших детей? Где публичные слушания? Это касается всех жителей, а не шайки ворюг.
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Совсем оху

14 минут назад
Завод строить! Людей убивать ещё большими загрязнениями. Куда мы смотрим!!!!!
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А что только завод?

22 минуты назад
Тогда уж и крематорий рядом стройте....
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Новости из будущего

22 минуты назад
2051 год. Ученые из Липецка скрестили вирус гриппа с пластилином и получили экологически чистый пищевой продукт. От него теперь не чешется хвост и рога мягкие и шелковистые. Да, и ещё жабры не воспаляются.
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Сжечь завод

26 минут назад
А липчане разрешали строить завод? Кто принял решение о строительстве - на кол. Завод сжечь. Из-за ваших заводов липчане мрут от онкологии, как мухи
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я

33 минуты назад
Гербицид+геноцид=стабилиздец.
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Матырский

38 минут назад
А урановую руду когда начнут перерабатывать?
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СССР

41 минуту назад
Геноцид.
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Гость

44 минуты назад
Кто строительный подрядчик?
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